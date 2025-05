Amor clandestino entre disparos y narcotráfico en el Gam

El Colectivo Cuerpo Texto Multimedia presenta su séptimo trabajo “Vuelta alto”, un monólogo que navega por la discriminación en el mundo del narcotráfico. Interpretado por Luis Chávez y dirigido por María José Pizarro, el montaje estará en cartelera GAM desde el 30 de mayo hasta el 8 de junio.

El «choro Maicol», un conocido traficante del sector poniente de Santiago, fue asesinado en plena calle por una banda rival. Mientras sus amigos lo despiden con pistolas y fuegos artificiales, su amante de toda la vida se pregunta si será prudente acercarse al velorio para entregarle el último adiós.



Así es “Vuela alto”, pieza que se presenta en GAM tras un breve paso en el Festival Internacional Santiago Off, momento en que la crítica la calificó como «una radiografía teatral sobre la marginalidad que todos niegan y nadie quiere ver» (Culturizarte).



El monólogo, interpretado de manera impecable por Luis Chávez, relata los últimos días que vio al Maicol, y su amor imposible y clandestino que mantuvo por doce años.



El dormitorio es el refugio de los dos hombres, el espacio en el que se protegen de la violencia del exterior, de los balazos, de la homofobia, quizás el único lugar de ternura para ambos. En ese ánimo, el protagonista busca venganza por el amor arrebatado mientras no hay horizonte posible.



«En mi investigación me di cuenta que la cultura narco había entrado con fuerza, de ahí escribí el texto en 2021 y lo llevé a escena el 2023», cuenta la directora y dramaturga María José Pizarro, y agrega: «Montar una obra siempre es un reto, lo desafiante de los monólogos es que todo está muy expuesto, el actor, la dirección, el texto, no hay cómo esconderlo».



Como lo describió El Mostrador, la obra transcurre entre balazos y reggaetón, cuya historia es conocida y cada vez más frecuente en Chile: el narco en las calles, los mausoleos que se erigen y destruyen con la misma rapidez, la televisión dando cobertura a las despedidas masivas de sus mártires.



«El público verá una historia de amor, en formato monólogo. El cuerpo es nuestra primera herramienta de narración, y a eso se le suman el resto de los componentes, la sonoridad, el mapping, el cine y la iluminación. Verán una experiencia vanguardista, novedosa y con distintos lenguajes escénicos en una misma obra», agrega Pizarro.



Su intérprete, Luis Chávez, cuenta: «Mi gran reto fue abordar la profundidad del texto sin caer en clichés y caricaturas. Mi viaje para la interpretación comienza siempre desde las imágenes. En este caso es muy desafiante porque el paisaje es muy desolador, vivir encerrado tratando de esconder algo que es de vida o muerte. Pero el público se sentirá identificado, porque todos hemos habitado lugares oscuros del amor».



“Vuela alto” es la séptima entrega del Colectivo CTM (Cuerpo-Texto-Multimedia), cuya propuesta mezcla el teatro físico, mapping, universo sonoro y cine, rompiendo la puesta en escena tradicional y potenciando la dramaturgia femenina en formato unipersonal. El objetivo es llevar a los escenarios obras de teatro sociales, críticas y discursivas, con gran despliegue técnico.

30 Mayo al 8 Jun

Vi a Sá— 20 h. Do— 18.30 h.