Ana Tijoux y DJ Dacel estrenan “Vinos & Vinilos”, primer adelanto de su EP “97”

Una canción dedicada a quienes entienden la música como un ritual compartido

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La ganadora del Grammy Latino, Ana Tijoux, regresa a sus raíces junto a DJ Dacel, uno de los productores más respetados de la escena hip hop chilena. Ambos presentan “Vinos & Vinilos”, el primer sencillo de su próximo trabajo discográfico titulado “97”.

Grabado entre las ciudades de Santiago y Barcelona, este nuevo EP es el resultado de una complicidad artística que se ha forjado durante casi tres décadas. El proyecto combina el rap clásico, el uso magistral de samples y atmósferas introspectivas que definen la madurez de ambos artistas.

El título del EP, “97”, no es casualidad: hace referencia al año 1997, cuando Tijoux y Dacel se conocieron e iniciaron una amistad que transformaría la trayectoria de ambos.

“Es un EP que busca la honestidad de lo que somos. Es una oda al cariño que nos tenemos históricamente con el Dacel, explica Ana Tijoux sobre este lanzamiento.

Por su parte, DJ Dacel destaca la versatilidad de la producción: “El EP tiene distintos colores y eso lo hace súper versátil. Siento que la música va a hablar por sí sola”.

“Vinos & Vinilos”: una experiencia sensorial

El primer adelanto, “Vinos & Vinilos”, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Entre copas servidas, agujas rozando discos y conversaciones largas, el tema cruza sabores musicales y referencias que han sido clave en la formación artística de ambos creadores. El resultado es un track cálido, elegante y profundamente sensorial, donde el rap dialoga con el jazz, el soul y el hip hop clásico.

Próximas presentaciones de Ana Tijoux

La artista nacional continuará su gira internacional y nacional con las siguientes fechas confirmadas:

29 de enero: Concert – Manifestó x Palestina (Barcelona, España).
28 de febrero: Teatro del Lago (Frutillar, Chile).
07 de marzo: Festival de la Memoria (Estadio Nacional, Chile).

Fuente: Musicachilena.cl.
Imágenes: Ana Tijoux.
