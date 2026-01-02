«Aquí me bajo yo»: Jaime Vadell llega a Teatro Zoco con aplaudida comedia sobre la vejez, la familia y el derecho a decidir

El abuelo estuvo a punto de morir. A partir de ese hecho extremo, todo se remueve en la familia: el hijo vuelve desde el extranjero, la nieta lo cuida y la casa se convierte en escenario de reencuentros, reproches y recuerdos.

Con humor, nostalgia y una ternura colándose entre los pliegues del pasado, «Aquí me bajo yo» regresa en enero de 2026 a las tablas con una nueva temporada en Teatro Zoco, tras una exitosa circulación por distintos escenarios que la consolidó como una de las obras más vistas y comentadas del último tiempo.

Escrita y dirigida por Elena Muñoz, la obra se presentará en la sala de Lo Barnechea todos los viernes y sábados de enero, entre el 9 y el 31, a las 20:00 horas.

En el montaje, el destacado actor Jaime Vadell comparte el escenario junto a Rodrigo Bastidas y su hija, Milena Bastidas.

Vadell —distinguido recientemente con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, a los 90 años— encarna a un patriarca cansado de vivir, en uno de los trabajos más lúcidos y conmovedores de su extensa trayectoria.

La obra narra, a su vez, el reencuentro de tres generaciones —abuelo, hijo y nieta— en un momento límite: el deterioro de la salud del mayor y la pregunta, incómoda pero inevitable, sobre la autonomía, la dignidad y el derecho a decidir sobre la propia vida. La llegada del hijo, asimismo, reabre heridas familiares no resueltas, mientras la nieta intenta sostener los vínculos y devolverle al abuelo el deseo de seguir adelante.

Con una escritura cotidiana y directa, «Aquí me bajo yo» logra un equilibrio preciso entre comedia y drama, abordando temas profundos –la vejez, la eutanasia, la sobreprotección, la culpa– desde la simpleza de lo doméstico.

Esa cercanía ha sido clave en su impacto: el público se reconoce en escenas comunes, en diálogos que podrían ocurrir en cualquier casa, y en afectos que persisten incluso en medio del quiebre.

Para la directora y dramaturga Elena Muñoz, esta obra responde a una urgencia personal y social: «Quería escribir una pieza que abordara el respeto hacia las personas mayores y su derecho a decidir sobre sí mismas, sin infantilizarlas. En las familias, ese límite entre el amor y la sobreprotección suele ser lo más difícil de manejar».

Coordenadas

-Viernes y sábados de enero, del 9 al 31, a las 20:00 horas.

-Centro para las Artes Zoco, Av. La Dehesa 1500, Lo Barnechea.

-Estacionamiento liberado.

-Entradas disponibles en Punto Ticket

El Ciudadano