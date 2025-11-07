Artes visuales: Con una pintura en gran formato Manuel Ugarte aborda el tiempo de espera vivido en un hospital público durante la pandemia

Con curaduría de Natalia Babarovic y César Gabler, “Tiempo de espera” se presentará en la Sala Laboratorio del Edificio de Difusión del Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel, ubicado en calle Cumming 590, espacio donde la escala y el montaje invitan a desplazarse, enfrentando una pintura que no se limita a ser observada ya que exige ser recorrida físicamente, en una activación corporal que invita al movimiento, en contraste con la pasividad de la mirada digital.

La muestra, una pintura en gran formato, está compuesta por diez paneles que en su totalidad llegan a los 18 metros de largo, representando el interior y el exterior de una sala de espera en un hospital público. La obra encarna un recuerdo reciente y compartido: la vivencia de la espera prolongada, la incertidumbre y la vulnerabilidad colectiva durante la pandemia.

El proyecto no se limita al espacio expositivo. Concebido como dispositivo reflexivo de activación cultural, “Tiempo de espera” dialogará con universidades, colegios e instituciones locales a través de visitas guiadas y conversatorios. La idea es que la obra no solo sea contemplada, sino que funcione como catalizador de memoria y reflexión en torno a la salud pública y al significado basal en la construcción de comunidad tras una experiencia traumática compartida.

Más que un solo lenguaje, en este trabajo el artista articula un entramado de registros pictóricos en tensión, así entonces zonas hiperrealistas conviven con pasajes autónomos en que la pintura intenciona estados psíquicos a través de diferentes lenguajes que se potencian entre sí. Abriendo un campo de diálogo sobre las múltiples vivencias personales de un tiempo pandémico y suspendido.

Con este nuevo trabajo, Manuel Ugarte continúa su trilogía pictórica sobre la salud luego de “Las Cosas”. Su investigación explora la pintura como lugar de experiencia encarnada y como alternativa crítica frente a la imagen digital.

Valentina Gallardo, directora ejecutiva (i) del PCdV – Ex Cárcel, señala que “a través de la pintura, Manuel Ugarte nos recuerda que la espera también fue un tiempo de comunidad y vulnerabilidad compartida. Desde el PCdV – Ex Cárcel entendemos el arte como un medio para facilitar conversaciones necesarias, como en este caso son el cuidado y la salud pública. En consecuencia la invitación es a visitar esta exposición y reflexionar sobre cómo hemos procesado colectivamente las secuelas que en la sociedad dejó la pandemia”.

“Tiempo de espera” estará abierta al público, de todas las edades y con acceso liberado, desde el sábado 8 de noviembre hasta el domingo 30 de noviembre en la Sala Laboratorio, ubicada en el tercer nivel del Edificio de Difusión del Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel.

Se podrá visitar de martes a sábados de 10:00 a 13:30 hrs. y de 15:30 a 18:30 hrs. Los días domingo en cambio, sus horarios son de 10:00 a 13:30 hrs. y de 16:30 a 18:30 hrs.

