SEREMI Los Lagos y Consejo Regional de las Culturas abren convocatoria a los Premios Regionales de Arte y Cultura 2025

El certamen reconoce a artistas, cultores y agrupaciones que fortalecen la identidad y el patrimonio regional. Postulaciones abiertas hasta el 12 de septiembre

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Lagos y el Consejo Regional de las Culturas han abierto la convocatoria a los Premios Regionales de Arte y Cultura 2025.

Este año, la iniciativa busca reconocer a artistas, cultores y agrupaciones que han contribuido al rescate, fortalecimiento y proyección de la identidad cultural de la región, en seis categorías: Artista Regional de Trayectoria, Premio Bicentenario Chiloé, Artista Regional Emergente, Agrupación Cultural Comunitaria, Resguardo de la Cultura Mapuche Williche y Mujer Artista Destacada.

La seremi de las Culturas, Ana María Santos, afirmó al Diario De Puerto Montt, que “invitamos a toda la comunidad a ser parte de estos premios, ya sea postulando o apoyando a quienes han dedicado su vida y talento a enriquecer nuestra identidad cultural. Este año decidimos poner foco en lo comunitario y en el resguardo de las tradiciones, además de entregar un premio dirigido al Bicentenario de Chiloé”.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 12 de septiembre del año en curso, y deberán entregarse presencialmente en la SEREMI de las Culturas, Puerto Montt. Los premios incluyen montos que van desde $1.500.000 a $2.000.000 millones de pesos más una estatuilla, creada por la artista, Raquel Aguilar Colivoro, Sello de Excelencia a la Artesanía 2020.

Bases y postulaciones aquí

