Autorretrato Ciego: Invitan a exhibición multisensorial e inclusiva en Matucana 100

Una experiencia única es la que ofrecerá la muestra «Autorretrato Ciego», del médico y fotógrafo Raúl Charlín. La exposición reúne retratos de personas con discapacidad visual -desde ceguera total hasta baja visión con percepción de luz- en los que ellas mismas activaron el disparador de la cámara de gran formato.

«De alguna manera, somos coautores de la imagen. Yo preparo la luz y el encuadre, conversamos la postura, pero son ellas quienes presionan el obturador», explica Charlín.

El proceso se completa con un revelado en laboratorio analógico (en colaboración con Fernanda Larraín), impresiones digitales con textos en braille, y máscaras 3D producidas a partir de escaneos por sensor infrarrojo (por Taller Dynamo), que permiten «escuchar, palpar y ver» las obras.

La muestra, con curatoría de Nathalie Goffard y financiamiento del Fondo Nacional Cultura, Creación en Artes Visuales (2024), incorpora además mediaciones hápticas (simulan sensaciones físicas a través de vibraciones y fuerzas) conducidas por la Biblioteca Central para Ciegos, donde el público es invitado a reducir al mínimo la intervención de la vista para potenciar los otros sentidos durante el recorrido.

«Se podrán ver, oír y palpar los rostros retratados. Así las personas con discapacidad visual van a poder acceder a ella, mientras las personas que ven podrán indagar en la amplia gama de percepciones de los otros sentidos. Va a ser algo muy profundo y conmovedor», señala el artista.

Reflexión sobre la asimetría de poder

Con la colaboración de Fundación Luz, Biblioteca Central para Ciegos, Fundalurp, Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y Universidad de Talca, el proyecto propone una reflexión sobre la asimetría de poder en el acto de retratar, y despliega una exhibición inclusiva que amplía el modo de ‘ver’ fotografía.

Así, como parte de la investigación, el artista realizó un Taller de Braille para profundizar en contenidos y asegurar la implementación técnica del lenguaje táctil en sala.

«Quisimos darle la oportunidad a los ciegos y personas con discapacidad visual, de poder palpar el rostro del retratado, el rostro que no pueden ver. Eso fue producto de una larga investigación en la que, finalmente, a través de un sensor infrarrojo, escaneamos el rostro de las personas y después, en una impresora 3D, se hacen las máscaras. Eso permite que la muestra entregue la posibilidad de escuchar, palpar y ver», concluye Charlín.

COORDENADAS

19 diciembre – 18 enero

Miércoles a viernes, de 12 a 21 horas

Sábados, de 16 a 21 horas

Domingos, de 16 a 20 horas

Sala Concreta – Centro Cultural M100

Matucana 100, Santiago

GRATIS

El Ciudadano