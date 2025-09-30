AZ ÑIMIN: Exposición de telar mapuche contemporáneo en gira nacional interdiscipilinar

La exposición AZ ÑIMIN (diseños bonitos de ver), una innovadora muestra de telar mapuche contemporáneo, inicia una gira nacional que llevará el diálogo intercultural y la maestría textil a cuatro comunas del país. Financiado por el Fondo Nacional para la Circulación 2025 del Ministerio de las Culturas, el proyecto fusiona la tradición ancestral con el diseño moderno.



La exhibición es resultado de un proyecto de creación previo, elaborado por la maestra tejedora Manuela Alchao Paillalef y la artista visual y diseñadora Valentina Díaz Leyton, ambas provenientes de la Región de La Araucanía. Cada pieza de telar se distingue por su innovación en el diseño, la selección cromática y la incorporación de nuevos trazos inspirados en la riqueza cultural mapuche.

Fusión de técnica y diálogo intercultural

Las creadoras de AZ ÑIMIN buscan poner en valor la fusión de técnicas y el diálogo intercultural. Manuela Alchao, con más de 26 años de experiencia, enfatiza la importancia del ñimin (diseño) como parte fundamental del lenguaje, la simbología y la historia del pueblo mapuche.

Por su parte, Valentina Díaz, a cargo del diseño de las obras, comenta que la propuesta busca entrelazar dos técnicas, poniendo el diseño gráfico al servicio del arte textil mapuche, pero conservando su tradición.

El seremi de las Culturas, Eric Iturriaga Gutiérrez, destacó la relevancia del proyecto: “Se trata de un proyecto muy interesante de dos mujeres artistas que fusionan lo tradicional y la innovación, la textilería y el diseño, con una propuesta en la que sobresale la riqueza de la identidad y la cultura mapuche.”

Itinerario de la Gira Nacional

La exposición AZ ÑIMIN recorrerá el país entre octubre y diciembre de 2025, ofreciendo acceso a relevantes galerías en el sur y el norte de Chile:

• Valdivia, en Galería Réplica de la Universidad Austral, del 30 de septiembre al 10 de octubre.

• Niebla, en la Casa del Castellano en el Museo de Sitio de Niebla, del 14 al 31 de octubre.

• San Pedro de Atacama, en la Sala de Arte de Fundación Minera La Escondida, entre el 5 y el 29 de noviembre.

• Antofagasta, en Espacio Kamanchacos, desde el 2 al 12 de diciembre.

• Finaliza esta gira, ya de vuelta en La Araucanía, en Espacio Arte Ko-Panqui, comuna de Curarrehue, donde estará entre el 20 de diciembre y el 15 de enero de 2026.



Fuente: Cultura.gob.cl.