Banda ochentera se presenta por primera vez en 31 años

María Sonora, la banda que innovó al juntar ritmos como el hip hop y la cumbia con la electrónica, mostrará en vivo en GAM la reedición hecha por el sello Hueso Records de su único disco. El grupo será el protagonista de la nueva versión de Interferencias, que usa espacios no convencionales para la música. Esta vez, la cita será en la Sala de Artes Visuales, el próximo 24 de octubre.

A fines de la década del 80 los hermanos María José (Upa, Las Cleopatras) y Sebastián “Tan” Levine (Pinochet Boys, Electrodomésticos) decidieron ir contra la corriente y crearon una banda que integraba ritmos caribeños con códigos hip-hop y electrónicos. La fusión “experimental-latin” -como ellos mismos la llamaron- recibió por entonces los adjetivos de transgresora y vanguardista. Si bien la agrupación logró grabar un disco, que contó con la colaboración de destacados referentes musicales de esos años (Ángel Parra, Silvio Paredes, Titae Lindl y Cuti Aste), nunca llegó a publicarse. Tuvo su masterización en Tokio, Japón en 1990, sin embargo, al ser una grabación independiente, no encontró los recursos para publicarse, y quedó inédito, salvo su circulación en cassettes informales.

Hoy, después de más de tres décadas, el LP revive por fin en vinilo y bajo una reedición del sello Hueso Records. Y será presentado en una nueva fecha de Interferencias, instancia creada por GAM, donde músicos nacionales intervienen espacios del centro cultural no convencionales para la música.

La sesión, coordinada por la periodista Marisol García, tendrá como invitados a otros cinco músicos y marcará no solo el regreso de María Sonora, sino que suma una carga simbólica importante, la de ser el primer show en 31 años con la formación central de los hermanos Levine.

“Muchos jóvenes de entonces nos acomodábamos en lo oscuro, y por eso nos identificaba el pospunk y su introversión. Articulamos María Sonora como un contraste a todo aquello. Nos pareció que ya era hora de aventurarse con música no tan seria ni tan sobria; juguetona, incluso. De conciertos colorinches, casi kitsch. La idea del color y el ritmo fue como un manifiesto”, recuerda la banda.

El concierto tendrá lugar en la Sala de Artes Visuales de GAM, dentro de la exposición “Penumbra” que el artista Iván Navarro presenta en el contexto de la 17 Bienal de Artes Mediales. Contará, además, con la proyección del video de la mítica banda Cleopatras –formada por Patricia Rivadeneira, Jacqueline Fresard, Cecilia Aguayo y Tahía Gómez)- presentando «Peonía Roja», junto a la muestra del filme «El punk triste» de Mario Navarro y DJ set de Planta Carnívora.

“El lanzamiento del disco es bastante especial para todos los que participamos en él, porque fue un momento histórico. Tenerlo en vinilo ahora le da un peso importante, una consistencia de coleccionista. Y con respecto al show, habrá músicos que estuvieron en el álbum, como Cuti Aste, pero también otros nuevos”, adelantó Sebastián Levine a La Tercera hace unas semanas. Como explicó María José Levine en esa misma entrevista, “el ‘Tan’ volvió hace diez años de Alemania y siempre nos daba vuelta ese bichito de cuándo íbamos a reeditar el disco. Era como una pregunta recurrente: ‘¿cuándo vamos a hacer el disco?’ Hasta que apareció Iván Navarro hace unos dos años, lo fuimos conversando más en serio y lo

fuimos concretando de a poco”.



24 Oct

Desde las 18 h

Entradas en gam.cl