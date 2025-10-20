Barroco Andino y Coro Sinfónico Usach interpretan «Misandina» en el Centro Arte Alameda

Continúan los conciertos en la programación del Centro Arte Alameda: este miércoles 22 de octubre a las 20:00 horas, la destacada agrupación Barroco Andino se presenta junto al Coro Sinfónico Usach, para interpretar MISANDINA, una de las obras más importantes de su legado, compuesta por Jaime Soto León (1947-2024).

Activo desde 1974, Barroco Andino es una agrupación que propone una combinación única de música latinoamericana y la nueva canción chilena, con la tradición clásica, docta y coral. El concierto será un gran homenaje a la figura de Soto León, fundador y director de Barroco Andino, quien dejó una huella indeleble en la fusión entre la música docta y las raíces andinas.

Por su parte, el Coro Sinfónico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), junto a su actual director Andrés Bahamondes González, es una de las agrupaciones corales más importantes y con mayor trayectoria en Chile, desde 1956, destacando con una gran versatilidad de repertorios y escenarios.

Se trata de una oportunidad única para presenciar el trabajo conjunto de ambas agrupaciones, un concierto en que las estructuras de la música sacra barroca se encuentran con instrumentos como guitarras, tiple, zampoña; y la potencia de las voces corales.

Además de MISANDINA, el programa incluirá extractos de la Cantata Recados de Gabriela Mistral, junto a otras composiciones originales del maestro y sus arreglos de música barroca y clásica. Las entradas ya están disponibles en la plataforma Passline.

