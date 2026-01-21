Bibliometro Valparaíso invita a la obra gratuita «Alicia en el País de las Maravillas»

Celebrando juntos 7 años de lectura, cultura e imaginación, en un viaje donde todo puede suceder

Bibliometro Valparaíso cumple siete años fomentando la lectura en la ciudad puerto y, como uno de sus festejos, invita a la comunidad a una experiencia teatral única. En el marco de este aniversario, la Compañía Arrebol presentará su aclamada adaptación de «Alicia en el País de las Maravillas», una propuesta que promete cautivar tanto a niños como a adultos.

La cita es este viernes 23 de enero en la Estación Puerto, donde los asistentes podrán sumergirse en un viaje sensorial que trasciende el formato tradicional del teatro.

Una experiencia sensorial y filosófica para toda la familia

A diferencia de las versiones convencionales, la puesta en escena de la Compañía Arrebol utiliza un lenguaje artístico integral. La obra rescata la esencia literaria de la novela de Lewis Carroll, combinando la narración oral, teatro de luces y sombras, y música en vivo, para crear una intensa atmósfera onírica y mágica.

Más allá del espectáculo visual, esta versión de «Alicia en el País de las Maravillas» invita a la reflexión filosófica, planteando interrogantes clásicas del relato: ¿Quiénes somos realmente?, ¿Cómo percibimos el tiempo? y ¿Cuáles son los límites de nuestra razón?

Siete años de cultura en el Metro de Valparaíso

Desde su inauguración, Bibliometro Valparaíso se ha consolidado como un punto neurálgico para el acceso democrático a la cultura. Esta jornada de celebración de su séptimo aniversario refuerza su compromiso de transformar los espacios cotidianos de transporte en lugares de imaginación y encuentro comunitario.

Coordenadas

«Alicia en el País de las Maravillas», montaje de Compañía Arrebol.
Viernes 23 de enero de 2026, 12:00 horas.
Bibliometro Valparaíso Estación Puerto. Errázuriz 629, Valparaíso.
Actividad gratuita.

Fuente: Chilecultura.gob.cl.
