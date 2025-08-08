Bibliotecas Públicas de Valparaíso invitan a toda la Región a escribirle cartas a Gabriela Mistral

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 15 años que vivan en la Región de Valparaíso y estén inscritas en alguna de las 44 bibliotecas públicas que componen la red regional, ubicadas en las provincias de  Los Andes, Petorca, San Antonio, Quillota, San Felipe, Marga Marga y Valparaíso. Los escritos seleccionados serán parte de una edición colectiva sin fines de lucro.

Bibliotecas Públicas de Valparaíso invitan a toda la Región a escribirle cartas a Gabriela Mistral
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

En noviembre de 1945 se dio a conocer que Gabriela Mistral de Chile era la nueva Premio Nobel de Literatura. Dos años antes había fallecido su sobrino Yin Yin, dejándole una nota de despedida: “Espero que en otro mundo exista más felicidad”.

Esa tristeza la acompañó desde entonces. A Eduardo Frei Montalva le escribió una carta comentando su pesar: “Ay, amigo mío, de este destrozo íntimo yo no podré rehacerme: él era el aroma y, sin metáfora, la llama dulce de mi vida”.

Gabriela Mistral ejerció como profesora, escritora y diplomática, pero siempre anclada a sus raíces y a la profundidad de sus afectos.

Por esta razón, la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en Valparaíso, invita a escribir una carta dirigida a Gabriela Mistral.

Un texto que puede nacer desde la emoción o reflexión, como un gesto de agradecimiento, memoria, crítica o simple curiosidad. Cartas que dialoguen con la mujer o la maestra, la viajera, la poeta, y/o la pensadora. Cartas que abracen su legado desde la vida cotidiana, la intimidad o la imaginación.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 15 años que vivan en la Región de Valparaíso y estén inscritas en alguna de las 44 bibliotecas públicas que componen la red regional, ubicadas en las provincias de  Los Andes, Petorca, San Antonio, Quillota, San Felipe, Marga Marga y Valparaíso.

Los escritos seleccionados serán parte de una edición colectiva sin fines de lucro, que circulará entre las bibliotecas públicas como un gesto de memoria viva que conecta con un legado que permanece. 

Las cartas serán recepcionadas desde el 11 de agosto al 18 de octubre. Deben ser inéditas, de autoría propia, y enviadas en formatos digitales o a mano, bajo las especificaciones indicadas en las bases, las cuales se deben solicitar al correo [email protected]

Que la palabra vuelva a ser puente. Que escribirle a Gabriela sea una forma de leernos en comunidad.

Sigue leyendo sobre Gabriela Mistral:

Tras 6 años del Nobel, en un día como hoy, Chile otorga Premio Nacional a Gabriela Mistral: Destinó los fondos a niños del Elqui

Valparaíso: Esculturas de Mistral, Neruda y Vicente Huidobro vuelven restauradas a su lugar en la Plaza de los Poetas

No todo pasa en Santiago: Gabriela Mistral reunió pensamiento, afecto y disidencia desde el corazón del Elqui

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

No todo pasa en Santiago: Gabriela Mistral reunió pensamiento, afecto y disidencia desde el corazón del Elqui

Hace 3 meses
El Ciudadano

Obra "Recados" de Gabriela Mistral inspira edición 2025 de la Semana de la Educación Artística

Hace 3 meses
El Ciudadano

Tras 6 años del Nobel, en un día como hoy, Chile otorga Premio Nacional a Gabriela Mistral: Destinó los fondos a niños del Elqui

Hace 4 días
El Ciudadano

Lluvia de Libros en Santiago: Más de 100 editoriales independientes y universitarias se reúnen en el GAM 

Hace 1 mes
El Ciudadano

“Montegrande”: el legado de una poeta revive entre secretos familiares y despedidas pendientes

Hace 1 mes
El Ciudadano

Anuncian nuevo programa radial dedicado a relevar múltiples dimensiones de Gabriela Mistral

Hace 1 mes
El Ciudadano

Valparaíso: Esculturas de Mistral, Neruda y Vicente Huidobro vuelven restauradas a su lugar en la Plaza de los Poetas

Hace 4 semanas
El Ciudadano

La Furia del Libro - Invierno 2025 cerró este domingo una edición histórica

Hace 2 meses
El Ciudadano

Escritoras se manifiestan en La Moneda: “¿Dónde está la defensora ambiental Julia Chuñil?”

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano