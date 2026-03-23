Biobío invita artistas para residencia de danza contemporánea “Movimientos del Ocaso”

La Seremi de las Culturas del Biobío, junto al Centro Cultural ConTensión, ha dado inicio al llamado para participar en la residencia coreográfica “Movimientos del Ocaso”. La instancia de formación y experimentación está diseñada para intérpretes y creadores locales que busquen profundizar en la investigación escénica y el vínculo entre el cuerpo y el territorio.

El programa se llevará a cabo en las instalaciones de Balmaceda Arte Joven Biobío entre el 8 y el 12 de abril. Durante estas jornadas, los seleccionados trabajarán bajo la guía de Tania Rojas Benvenuto, destacada directora y docente cuya trayectoria se centra en el cruce entre la danza y los estudios de memoria.

Un cierre en el espacio público

El objetivo final de esta residencia es la creación de una muestra colectiva que se presentará en la vía pública, coincidiendo con las celebraciones del Día Internacional de la Danza. Esta acción busca visibilizar el trabajo de los artistas regionales, generando un diálogo directo con la comunidad a través de la práctica coreográfica situada.

La actividad se enmarca en el Plan Regional de Artes Escénicas, financiado por el Ministerio de las Culturas. Según los organizadores, la propuesta invita a quienes tengan interés en la «exploración colectiva y la creación situada», ofreciendo un acompañamiento artístico profesional para el desarrollo de lenguajes propios en la danza contemporánea actual.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de marzo de 2026. Las bases pueden encontrarse en este link.

Fuente: Cultura.gob.cl.

Fotografías: Paulina Durán.

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