Bray On alista su debut en el Teatro Caupolicán con “Diamante”, su nuevo EP

Con una propuesta renovada y una madurez artística que marca su evolución, Bray On anuncia el concierto más importante de su trayectoria: su primer show en el Teatro Caupolicán, el viernes 1 de noviembre de 2025, donde presentará oficialmente su nuevo EP «Diamante».

Producido por el reconocido Kiko Cibrián, figura clave en la carrera de artistas como Luis Miguel, Cristian Castro y Reik, «Diamante» representa el trabajo más ambicioso de Bray On hasta la fecha.

A lo largo de sus canciones, el artista explora distintos matices del amor y la resiliencia, combinando la emoción de la balada pop con un sonido contemporáneo y arreglos de nivel internacional.

El show en el Teatro Caupolicán será una experiencia integral donde la música, la interpretación y los visuales se unirán para reflejar la esencia de este nuevo capítulo. Con una puesta en escena moderna, proyección audiovisual y un enfoque internacional, Bray On busca reafirmarse como una de las voces más prometedoras del pop romántico latino.

Entre los artistas invitados se encuentran Alanys Lagos, Grupo La Noche y Kevin Vásquez, quienes acompañarán esta velada especial que promete ser un hito para la escena musical chilena.

Bray On comenzó su carrera a los 16 años como vocalista de La Noche, participó en Got Talent Chile (2021) y se convirtió en una de las figuras virales más queridas en redes sociales, con interpretaciones que trascendieron los escenarios.

Hoy, junto a su hermano y productor Marxiel24, consolida una propuesta que combina sensibilidad, potencia y una estética moderna.

Las entradas ya están disponibles en Puntoticket. La apertura de puertas es a las 19:00 horas y el show se inicia a las 20:30.

El Ciudadano