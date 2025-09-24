«Breath of Fire»: Cantautor canadiense de origen mapuche Akawui y rapero maorí Swizl Jager lanzan poderosa canción de batalla y resistencia

Se trata de una colaboración que es más que una simple fusión de estilos musicales: es una celebración de la conexión cultural y la solidaridad entre dos pueblos indígenas. "Queríamos resaltar que somos artistas indígenas, y que la resiliencia y la descolonización siempre han formado parte de nuestras culturas", explicó Akawui. El video de la canción ya está disponible en YouTube.

Autor: Absalón Opazo
«Breath of Fire» es el título de la colaboración entre el cantautor canadiense de origen mapuche Akawui y el rapero maorí Swizl Jager, canción que busca inspirar la lucha y resiliencia en aquellos que la escuchan.

Con un haka maorí integrado en la melodía, Akawui y Swizl Jager homenajean la fuerza y determinación de los pueblos indígenas frente al colonialismo y el imperialismo.

Se trata de una colaboración que es más que una simple fusión de estilos musicales. Es una celebración de la conexión cultural y la solidaridad entre dos pueblos indígenas: «Queríamos resaltar que somos artistas indígenas, y que la resiliencia y la descolonización siempre han formado parte de nuestras culturas», explica Akawui.

El videoclip de «Breath of Fire» fue grabado en Toronto y Aotearoa, Nueva Zelanda, y cuenta con la dirección de Derek Brin y George Jordan de «Omen fpv» y «Huia Hamond» en Nueva Zelanda.

En el video musical, ambos artistas ondean la bandera de Palestina Libre, en una muestra de solidaridad que es el reflejo de la lucha común de los pueblos contra el colonialismo y el genocidio.

La canción se produjo en Montreal, en el estudio HIBIKI, y en Toronto, en el estudio Fierce Music Group de Derek Brin. Su género musical se puede clasificar como rock-hiphop, con una fusión de elementos tradicionales y modernos. Mira el video a continuación:

Sobre los autores

Akawui es un cantautor canadiense de origen mapuche que ha encontrado un sonido único en la música alternativa. Fusiona brillantemente hip-hop y rock con canciones tradicionales, además de referencias folk de todo el mundo. Con un mensaje asertivo de descolonización y revalorización de los pueblos indígenas, Akawui crea un espectáculo fuerte, solidario e inspirador.

Swizl Jager es un rapero y activista maorí con años de trayectoria. Muchas de sus canciones están rapeadas en Te Reo Maori, el idioma maorí. Con una voz poderosa y una presencia en el escenario imponente, Swizl Jager es un artista que busca inspirar y educar a su audiencia sobre la importancia de la cultura y la identidad maorí.

