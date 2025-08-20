Brujo Nativo lanza su primer disco en California Cantina: una noche de rock ancestral

La banda chilena Brujo Nativo está lista para una noche memorable, celebrando el lanzamiento de su esperado primer álbum en la California Cantina. Con una propuesta musical que fusiona el rock ancestral, el progresivo y el folk, la agrupación promete una experiencia sonora única, cargada de energía y las profundas raíces chilenas.



El camino hacia este debut ha sido marcado por el éxito de sus sencillos «Vals de muertos«, «Heridas» y «Buitre«, que ya han capturado la atención del público y la crítica.

Un sonido distintivo y lleno de matices

Lo que diferencia a Brujo Nativo es su innovadora combinación de instrumentos. El poder del rock se entrelaza con la riqueza de la música latinoamericana, incorporando el charango y la quena. A esto se suma el lirismo del violín, la flauta traversa y el piano, creando un paisaje sonoro potente, emotivo y lleno de texturas. Esta fusión los posiciona como una de las agrupaciones más interesantes del rock chileno actual.

La cita es este viernes 22 de agosto a las 21:00 horas en California Cantina, ubicado en Las Urbinas 56, Providencia. El show será abierto por la talentosa cantautora Cami Humeres, una oportunidad perfecta para descubrir una nueva corriente del rock nacional.

Además de disfrutar de la música en vivo, los asistentes podrán adquirir merchandising exclusivo, incluyendo poleras y una copia del nuevo disco de la banda, para llevarse un pedazo de esta histórica noche.



Entradas en venta en Portaltickets.