Carabineros la retiró: Artista nacional «Papas Fritas» impactó con intervención urbana sobre impunidad de exoficial Claudio Crespo

El artista nacional Francisco Tapia Salinas, conocido popularmente como «Papas Fritas», presentó el sábado 31 de enero una «grotesca obra» -como él mismo la llamó- en la que retrató al exoficial Claudio Crespo Gálvez limpiando sangre, simbolizando así la «limpieza de imagen» de Carabineros post-estallido social, favorecida por la Ley Naín-Retamal promulgada por Gabriel Boric.

La pieza fue emplazada en las afueras del Teatro de la U. de Chile en pleno centro de Santiago, llamando de inmediato la atención de las y los transeúntes y turistas extranjeros que pasaban por el lugar.

En la intervención se muestra a Crespo con la camisa y gorra de Carabineros, y un overol con el logo de Fullclean S.A., su empresa familiar, trapeando sangre en el espacio público.

«Fullclean S.A., de la familia Crespo-Cúneo (esposa, suegra y cuñada), se adjudicó en 2021 un contrato de $6.500 millones por 36 meses con el Hospital de Carabineros, mientras Crespo estaba en prisión por dejar ciego a Gustavo Gatica Villarroel», comentó el artista nacional.

«Durante una década», agregó, «esta empresa acumuló licitaciones por sobre $10 mil millones con entidades como la Escuela de Oficiales y municipalidades de derecha como Providencia y Lo Barnechea, cuestionadas por posibles irregularidades que financian defensas legales de victimarios».

Ley Naín Retamal

A través de esta intervención urbana, «Papas Fritas» también denunció cómo la ley Naín Retamal representa un giro del gobierno Boric, desde promesas de refundar la institución a respaldarla, «perpetuando herencias de la dictadura y desarmando la resistencia popular ante el autoritarismo».

«La obra critica la falacia de una ‘probidad intrínseca’ en Carabineros, fracturada por escándalos de corrupción, tráfico de drogas y armas, malversación como Pacogate, y vínculos con crimen organizado», puntualizó el artista.

En esa línea, Tapia acusó al marco legal de «validar asimetrías de poder, negando el derecho al disenso y resistencia violenta ante abusos estatales, en un contexto donde el Partido Republicano y elites económicas ultraderechizan el debate, priorizando represión sobre justicia social».

«Absuelto en enero 2026, Crespo simboliza la impunidad post-revuelta, donde gobiernos ‘progresistas’ promueven amnesia colectiva sobre desfalcos sistemáticos y actos ilegales en Carabineros. La escultura interpela a la sociedad chilena a confrontar estos lazos entre poder, instituciones represivas y negocios, exigiendo escrutinio a herencias pinochetistas que el oficialismo ha validado, traicionando demandas populares», añadió Tapia.

Carabineros la retiró

Tras un rato instalada, personal de Carabineros se hizo presente en el lugar, procediendo a retirar la obra, tal como se aprecia en la siguiente secuencia fotográfica.

El artista Francisco Tapia tiene una interesante trayectoria en «arte operacional», como fue por ejemplo la quema de documentos de deudas estudiantiles que realizó en 2014.

Ahora, usó el espacio público para cuestionar cómo licitaciones «truchas» limpian la imagen «de una institución criminal durante el estallido, mientras sectores de izquierda crítica rechazan la dubitativa gestión de Boric que fortalece el aparato represivo en detrimento de la dignidad colectiva», cerró «Papas Fritas».

El Ciudadano