¿Censura o fin de tiempo?: La polémica salida de Asskha Sumathra de la Quinta Vergara

Conquistó al «Monstruo» y obtuvo ambas Gaviotas, pero un sorpresivo corte de su rutina desató abucheos contra la organización.

La cuarta noche del Festival de Viña del Mar, el debut de Asskha Sumathra en este escenario, terminó en medio de un escándalo que opacó su éxito. Tras 50 minutos de una rutina cargada de ironía y reivindicación LGBTIQ+, el show fue interrumpido abruptamente por la música de cierre y la entrada de los animadores, quienes entregaron los premios y despidieron a la artista sin permitirle realizar un bis ni despedirse.

El público reaccionó de inmediato con intensas pifias y abucheos que se extendieron durante los comerciales y la competencia internacional, denunciando en redes sociales una presunta censura. La controversia aumentó tras la filtración de un video captado desde la galería, donde se observa a los animadores hablando al oído de la comediante, en el que se interpretó que estaban apurando su salida, mientras ella intentaba hablar por un micrófono que ya había sido apagado.

Pese a la molestia generalizada, la propia Asskha Sumathra descartó haber sido víctima de censura durante su conferencia de prensa posterior al evento. «No hay un corte, eso quiero que quede bien claro, no hay un corte», afirmó la humorista, quien explicó que el tiempo para cada artista está destinado de antemano y debe respetarse para no afectar al resto de la parrilla programática.

Sin embargo, la ganadora del programa Coliseo reconoció que todavía le quedaba material por presentar frente a la audiencia, asegurando que «podíamos haber estado hasta junio, pero tampoco se puede hacer, hay que respetar los espacios de los demás artistas», señaló. Para ella, la reacción del público es una señal de que su trabajo fue bien recibido, ya que «si la gente está feliz todavía reclamando, encuentro que está bien hecha la pega», sostuvo.

Desde la producción del festival, el director ejecutivo Daniel Merino respaldó la versión de la artista, asegurando que la rutina duró exactamente los 50 minutos pactados. A esto se suma que miembros del jurado como Álvaro Salas sugirieron que la comediante se habría salido del libreto original, lo que obligó a un cierre forzado para mantener el control del horario televisivo ante la imposibilidad de prever el final de sus historias improvisadas.

Este episodio marca el primer conflicto de Viña 2026, dejando una sensación agridulce en una noche histórica para el transformismo chileno. Mientras la organización defiende el cumplimiento técnico de los tiempos, los seguidores de la «Reina del Café Concert» insisten en que el trato recibido fue una falta de respeto hacia una artista que ya tenía al «Monstruo» en el bolsillo.