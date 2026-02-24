Cero-tonina: un desgarrador retrato de la salud mental en Teatro San Ginés

Cero-tonina es una obra que elude las estructuras convencionales para centrarse en la honestidad del quiebre humano. Escrita y dirigida por Roberto Farías, la propuesta se reestrena como un ejercicio necesario sobre las fracturas que atraviesan el bienestar emocional en un mundo hiperconectado.

El montaje abandona los grandes artificios y se concentra en la potencia de la palabra de sus tres protagonistas, quienes dan voz a los silencios de una sociedad agotada donde la búsqueda de alivio suele chocar con un entorno que juzga constantemente.

El relato se construye mediante una narrativa fragmentada que huye de la linealidad lógica para emular el flujo de un pensamiento en crisis. Los personajes, interpretados por Cota Castellanco, Fernando Olivari y Hassan Zeran, transitan entre recuerdos y síntomas de ansiedad o depresión, manteniendo al espectador en un estado de alerta y cuestionamiento. Esta falta de orden convencional permite que la audiencia experimente la desorientación y la fragilidad desde la butaca, transformando la función en un viaje sensorial donde el tiempo se diluye bajo una atmósfera de incertidumbre y honestidad brutal.

La paradoja de la supervivencia en el escenario contemporáneo

Un eje fundamental de esta puesta en escena es la reflexión sobre el uso de fármacos y otras sustancias como mecanismos de defensa frente al dolor cotidiano. La obra muestra cómo estas estrategias de sobrevivencia, aunque alivian la angustia inmediata, corren el riesgo de anestesiar la esencia de la persona y su conexión con la realidad.

Con una propuesta estética que destaca por su diseño de iluminación y actuaciones cargadas de una energía fresca, Cero-tonina subraya la urgencia del acompañamiento humano por sobre las soluciones puramente químicas, dejando una huella profunda en quienes buscan entender la complejidad de la psique actual.

Coordenadas

• Obra Cero-tonina, con la direccion y dramaturgia de Roberto Farías.

Funciones del 6 al 20 de marzo de 2026. Viernes y sábados a las 21:00 horas.

Teatro San Ginés. Mallinkrodt 112, Providencia, Barrio Bellavista, Santiago.

Entradas en Ticketmaster.cl.



Fuente: Sangines.cl.

También se ha utilizado la reseña de Gabriel Russell.

Gracias.