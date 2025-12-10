César Ibacache desembarca en Sala Master presentando «#NDLM», su nuevo disco de jazz fusión

César Ibacache, el talentoso músico, compositor y gestor cultural originario de Temuco, está listo para cautivar a la capital con el lanzamiento en vivo de su más reciente producción discográfica: «#NDLM». Un trabajo que fusiona las ricas texturas del jazz y la fusión, llevando consigo la esencia sonora del Sur de Chile.

El concierto y presentación oficial de «#NDLM» tendrá lugar el próximo viernes 12 de diciembre en Sala Master (Miguel Claro 509, Providencia), una cita imperdible para los amantes de la música independiente y la creación original.

El álbum – distribuido por el sello Traru y Farolatino – es un testimonio de la visión creativa y la capacidad de autogestión de César Ibacache, quien compuso y produjo cada pieza. El disco reúne nueve composiciones originales y fue grabado en Estudios del Sur, uno de los estudios más prestigiosos de América Latina, por Ignacio Ibacache y Claudio Ramírez.

El largaduración – mezclado y masterizado por Juan Pablo Quezada en Estudio Santuario Sónico – no solo consolida la original propuesta de Ibacache, sino que también subraya su profunda conexión con el territorio chileno.

Colaboraciones de primer nivel

La producción cuenta con la participación de un elenco estelar de intérpretes, tanto nacionales como internacionales, que añaden capas de virtuosismo al sonido del disco. Destacan Salo Loyo y Alejandro Carballo (miembros de la banda de Luis Miguel), junto a músicos chilenos radicados en el extranjero como Emilio García, Gonzalo Cordero y Cid Tronyck. Además, participan sus hijos Yoel, Sol Alegría e Ignacio “Brodelaire”, y en las líricas, el destacado rapero chileno Matiah Chinaski.

Lanzamiento en Sala Master

La velada en Sala Master está programada para las 20:00 horas. El concierto de lanzamiento de «#NDLM» promete ser un espectáculo vibrante que celebra la originalidad, la música jazz fusión y la fuerza de la creación de inspiración y corazón sureños.

En el escenario, y junto al piano de Ibacache, la banda de lujo estará conformada por el guitarrista Emilio García , la voz de Gustavo Figueroa, Sebastián Jordan en trompeta, y el baterista Josue Villalobos.

Entradas en Portaldisc.com.

El proyecto cuenta con el respaldo del Fondo para el Fomento de la Música Nacional 2024, otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



Fuente: Musicachilena.cl.

