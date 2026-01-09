Chile celebra por primera vez el Día de los Patrimonios en Verano: conoce la fecha y cómo participar

Por primera vez en la historia de Chile, el Día de los Patrimonios tendrá una edición especial durante la época estival. El próximo sábado 31 de enero de 2026 se llevará a cabo esta festividad en todo el territorio nacional, buscando destacar que la cultura, las tradiciones y la memoria también se viven con fuerza bajo el sol.

Esta nueva fecha, impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Serpat, se establece por decreto para celebrarse cada último sábado de enero, sumándose así al tradicional hito patrimonial de mayo.

El patrimonio más allá de los museos: identidad y verano

El «Día de los Patrimonios en Verano» invita a poner en valor las experiencias cotidianas que forjan la identidad chilena durante las vacaciones. La iniciativa no solo se centra en edificios históricos, sino en encuentros comunitarios, como actividades en barrios, plazas y ferias; tradiciones estivales tales como juegos populares, música de temporada y gastronomía local, y el vínculo con la naturaleza, con la valoración de playas, caletas, parques, valles y cerros como espacios de memoria.

Una celebración inédita, desde Atacama

Desde la Región de Atacama, las autoridades han hecho un llamado a la participación masiva. Paulina Palavecino López, Seremi (s) de las Culturas, destacó que esta edición permite iniciar el año celebrando «lo que somos desde una mirada cercana y comunitaria».

Por su parte, Catisis Lobos Alcota, directora regional del Serpat en Atacama, enfatizó que esta fiesta cultural busca ampliar el concepto de patrimonio:

«No solo hablamos de edificios, sino de prácticas, recuerdos y experiencias que se viven en el descanso, en los juegos y en la naturaleza», señaló Lobos.

Atacama se ha consolidado como una de las regiones con mayor participación en hitos patrimoniales, y se espera que para este 31 de enero se repliquen recorridos, aperturas de espacios históricos y muestras de oficios en formatos adaptados al clima veraniego.

¿Cómo inscribir actividades para el Día de los Patrimonios?

Las organizaciones públicas, privadas y agrupaciones comunitarias que deseen ser parte de esta fiesta cultural pueden registrar sus iniciativas de forma gratuita.

El plazo máximo de inscripción es hasta el miércoles 28 de enero de 2026, en la plataforma Diadelospatrimonios.cl. Quienes inscriban sus actividades antes del 20 de enero podrán optar a material oficial de difusión.

Fuente: Cultura.gob.cl.

