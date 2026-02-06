Chile y Perú se abrazan en miniatura: la Red Lambe Norte cautiva al Cusco con sus microuniversos

El lenguaje universal de las marionetas ha encontrado un nuevo escenario en las alturas del Cusco. La Red Lambe Norte Chile, destacado colectivo que agrupa a artistas de diversas localidades como Arica, Coquimbo y el Valle del Elqui, se encuentra desplegando su gira internacional “Un Microuniverso Nortino con Marionetas”, proyecto que busca hermanar los territorios de la macrozona sur andina a través del íntimo y poético teatro Lambe Lambe.

Esta travesía cultural, financiada por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas de Chile, representa un hito de intercambio disciplinar. Al día de hoy, la delegación ya ha dejado una huella profunda en la comunidad local tras sus exitosas intervenciones escénicas realizadas los días miércoles 4 de febrero en el Centro Cultural Pukllasunchis y el jueves 5 de febrero en la Alianza Francesa de Cusco, donde el público peruano pudo asomarse a las pequeñas cajas para descubrir historias que brotan del desierto, la costa y los valles chilenos.

La propuesta utiliza la técnica del teatro en miniatura para crear encuentros cara a cara. Andrés Ubilla, productor general del proyecto, destacó en Chasquis.cl que esta itinerancia funciona como un puente sensible entre geografías que, aunque distantes, comparten raíces ancestrales. A través de una serie de recursos narrativos tales como el sonido, la iluminación, pequeñas y complejas escenografías, entramados de alambre y profundas historias protagonizadas por marionetas, el teatro lambe lambe desarrolla un completo universo al interior de una caja.

Un espectáculo portátil, íntimo, donde cada función se convierte en un acto de encuentro, asombro y reencantamiento con lo pequeño. Las obras presentadas simplifican grandes relatos en experiencias de pocos minutos, donde el sonido y la iluminación transportan al espectador a paisajes que van desde las costas rocosas de la Región de Coquimbo hasta la sabiduría de la naturaleza en los valles transversales.

El repertorio seleccionado para esta gira internacional incluye piezas que abordan la salud mental, la resiliencia de la flora nativa, odiseas temporales en la costa changa y épicos encuentros entre seres monumentales. Cada una de estas micro-historias permite visibilizar el patrimonio inmaterial del norte chileno, adaptando la aridez y la luz de sus tierras a un formato portátil y profundamente humano.

Agenda para el cierre de la gira

Con el éxito de las primeras funciones como respaldo, la programación continúa este fin de semana en el Centro de Artes Escénicas CASA DARTE. Para la tarde de hoy, viernes 6 de febrero, está prevista la realización de un taller de mediación técnica dirigido a la comunidad escénica y educativa local, fomentando el traspaso de saberes sobre la construcción y animación de estas cajas mágicas.

El cierre de esta aventura artística en tierras peruanas tendrá sus momentos finales mañana sábado 7 de febrero, con la última jornada de funciones abiertas al público, para concluir el domingo 8 de febrero con un conversatorio que reflexionará sobre la labor profesional de los artistas de la Red Lambe Norte. Esta gira no solo fortalece la imagen cultural de Chile en el extranjero, sino que reafirma al teatro Lambe Lambe como una herramienta poderosa para el encuentro, la memoria y el reencantamiento con lo pequeño.



Fuente: Chilecultura.gob.cl, @redlambenorte/ y Chasquis.cl.

Gracias.