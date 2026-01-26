«Chilestina», el nuevo disco de Diáspora Trío que expresa el mestizaje chileno-palestino

Diáspora Trío presenta «Chilestina», su cuarto álbum de estudio, disponible desde el 16 de enero en Spotify, YouTube, iTunes y las principales plataformas digitales.

El disco nace de una palabra que fusiona Chile y Palestina, y traduce en música un mestizaje construido por décadas en un país que alberga a la mayor comunidad palestina fuera de Medio Oriente.

«Chilestina es un término que se ha empezado a usar en Chile en el último tiempo para referirse a nuestro mestizaje, con una puesta en valor de la herencia cultural palestina, pero también de lo local, de esa mezcla que vivimos quienes somos chilenos y palestinos», explica Víctor Mahana, compositor y productor de la banda.

Desde esa definición identitaria, Chilestina propone una lectura contemporánea del mestizaje, integrando tradición, creación original y lenguajes actuales en una identidad musical propia.

El álbum reúne 13 canciones que cruzan influencias de la música árabe, el jazz, la música popular, el rock y la electrónica, sumando varias colaboraciones que amplían su universo expresivo, como la cantante chilena Dadalú y el rapero sirio Hani Theeb, quienes incorporan nuevas voces y estilos al diálogo sonoro del proyecto.

Naturalmente, Palestina ocupa un lugar central en el disco, tanto desde la memoria familiar como desde una postura política y artística explícita.

«Diáspora Trío es heredero de una tradición musical que llegó hace cien años y nos interesa crear algo nuevo a partir de eso, valorando a nuestra familia y, por supuesto, con una postura política muy concreta, pro palestina, antisionista, antigenocidio y pro paz», señalaron los músicos.

Ese posicionamiento cobra especial sentido hoy. En medio del genocidio en Gaza y la escalada de violencia contra el pueblo palestino, el grupo asume la creación desde la diáspora como responsabilidad cultural y política.

«En el contexto genocida actual, donde se intenta borrar toda huella, incluida la apropiación cultural, para nosotros es fundamental ser una voz del mestizaje y de nuestra historia como palestinos en la diáspora», agregan.

Interpelar al oyente

Más allá del vínculo directo con Palestina, el grupo busca interpelar al oyente chileno desde una experiencia emocional amplia, conectada con Chile como país de diásporas.

«Nos interesa generar una emoción y que las canciones provoquen impacto, tanto por su contenido como por su producción musical. Queremos que nuestra identidad chilestina hable fuerte y llegue tanto a los chilenos como a la comunidad palestina, y poder abrazarlos a todos», afirmaron.

El álbum fue grabado en el estudio Outrun FM y producido musicalmente por Víctor Mahana, quien también estuvo a cargo de la mezcla y el mastering. La portada corresponde a la pintura Motherland III, obra del propio Mahana, reforzando el vínculo entre la dimensión visual y musical del proyecto.

Diáspora Trío se ha consolidado en la escena independiente y de músicas del mundo con una propuesta singular. En 2019 realizó una gira por Palestina con presentaciones en distintos espacios culturales y también llevó su música a Perú, fortaleciendo el intercambio artístico en el contexto latinoamericano.

Actualmente el grupo está integrado por Victor Mahana, Christian Jamasmié, Karim Hodali y Michel Cumsille.

