Chris R. Lillo debuta con “Love & Hate”, una intensa fusión de rock y heavy metal chileno

Una batalla interna entre la nostalgia y el resentimiento, entre lo que se ama y lo que se pierde

Chris R. Lillo debuta con “Love & Hate”, una intensa fusión de rock y heavy metal chileno
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

El músico y compositor chileno Chris R. Lillo presenta oficialmente su álbum debut “Love & Hate”. La obra es un reflejo de la madurez artística y la dualidad de su propuesta, explorando los intensos contrastes entre el amor, el dolor y la resiliencia.

El disco, que fue coproducido por el propio Chris R. Lillo junto a Álvaro Contreras, reúne canciones nuevas y reversionadas, interpretadas en inglés y en español. Con este trabajo, el artista consolida su identidad sonora dentro de la potente escena del rock y heavy metal nacional.

Potencia vocal y profundidad emocional

Con una trayectoria que comenzó a sus 13 años, Chris ha construido un camino sólido destacando por su presencia escénica, potencia vocal y profundidad emocional. Su propuesta equilibra la fuerza pura del metal con letras honestas y cargadas de sentimiento, conectando con audiencias que buscan autenticidad y energía.

El artista ha demostrado una notable versatilidad musical con producciones previas entre 2023 y 2024, como los sencillos Don’t Be Scared, White Balcony, el EP Illusions y la balada Ghostly Touch.

El primer single promocional del disco, que comparte el título “Love & Hate”, encarna el espíritu central del álbum: una canción intensa y confesional que profundiza en la complejidad del desamor. A través de su composición, Chris R. Lillo refleja la batalla interna entre la nostalgia y el resentimiento, entre lo que se ama y lo que se pierde.

Con este lanzamiento, el músico se afianza como un aporte renovador dentro del rock chileno contemporáneo, reafirmando su compromiso con la evolución artística y la autenticidad emocional. Escucha “Love & Hate” aquí.

Fuente: Revistadelosjaivas.com.
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

El legendario Manuel Rodríguez cabalga de nuevo: vuelve “Húsar”, la ópera rock histórica de Chile

Hace 4 días
El Ciudadano

Luego de su asombroso debut en EEUU, banda chilena Consequence of Energy lanza su segundo single "Into The Void"

Hace 2 meses
El Ciudadano

The Legendary Manuel Rodríguez Rides Again: "Húsar," Chile's Historical Rock Opera, Returns

Hace 4 días
El Ciudadano

Narración de un íntimo retorno: Chini.png lanza "Vía Lo Orozco", su nuevo álbum

Hace 1 semana
El Ciudadano

El Otro Moreno debuta en vivo y con banda completa, este miércoles en Sala SCD Egaña

Hace 1 mes
El Ciudadano

Del barroco al rock: GAM florece con conciertos para todos los gustos en septiembre

Hace 2 meses
El Ciudadano

Regreso a la raíz: De Saloon lanza “El Sonido del Misterio”, su primer disco en diez años

Hace 4 días
El Ciudadano

Brujo Nativo lanza su primer disco en California Cantina: una noche de rock ancestral

Hace 3 meses
El Ciudadano

El Rock pesado chileno de fiesta: Yajaira celebra 30 años con épico show en Teatro Roma

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano