Chris R. Lillo debuta con “Love & Hate”, una intensa fusión de rock y heavy metal chileno

El músico y compositor chileno Chris R. Lillo presenta oficialmente su álbum debut “Love & Hate”. La obra es un reflejo de la madurez artística y la dualidad de su propuesta, explorando los intensos contrastes entre el amor, el dolor y la resiliencia.



El disco, que fue coproducido por el propio Chris R. Lillo junto a Álvaro Contreras, reúne canciones nuevas y reversionadas, interpretadas en inglés y en español. Con este trabajo, el artista consolida su identidad sonora dentro de la potente escena del rock y heavy metal nacional.

Potencia vocal y profundidad emocional

Con una trayectoria que comenzó a sus 13 años, Chris ha construido un camino sólido destacando por su presencia escénica, potencia vocal y profundidad emocional. Su propuesta equilibra la fuerza pura del metal con letras honestas y cargadas de sentimiento, conectando con audiencias que buscan autenticidad y energía.

El artista ha demostrado una notable versatilidad musical con producciones previas entre 2023 y 2024, como los sencillos Don’t Be Scared, White Balcony, el EP Illusions y la balada Ghostly Touch.

El primer single promocional del disco, que comparte el título “Love & Hate”, encarna el espíritu central del álbum: una canción intensa y confesional que profundiza en la complejidad del desamor. A través de su composición, Chris R. Lillo refleja la batalla interna entre la nostalgia y el resentimiento, entre lo que se ama y lo que se pierde.

Con este lanzamiento, el músico se afianza como un aporte renovador dentro del rock chileno contemporáneo, reafirmando su compromiso con la evolución artística y la autenticidad emocional. Escucha “Love & Hate” aquí.



Fuente: Revistadelosjaivas.com.

