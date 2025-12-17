Clásico de Ingmar Bergman llega a Sala UPLA: estudiantes de teatro estrenan adaptación de «Persona» con entrada liberada

La emblemática obra «Persona», basada en el guion cinematográfico del cineasta sueco Ingmar Bergman, tendrá su versión teatral en Valparaíso. La puesta en escena, que marca el egreso de las actrices Abril Ortega y Monserrat Riquelme, se presentará del 17 al 20 de diciembre en la Sala UPLA.

Esta adaptación de la carrera de Teatro de la Universidad de Playa Ancha (UPLA) apuesta por el concepto del «espacio vacío«. La dirección, a cargo del académico Claudio Santana, propone una estética minimalista donde el foco absoluto es el diálogo actoral y el contacto íntimo entre las intérpretes, invitando al público a sumergirse en los silencios y las pausas de la obra.

El desafío de llevar el cine al teatro

El proyecto nació en la cátedra de Vanguardia, donde las estudiantes aceptaron el reto de transformar un lenguaje cinematográfico en una experiencia escénica viva. «La idea surgió cuando el profesor Claudio Santana nos presentó el guion de la película durante el primer semestre; ahí decidimos adaptarlo con Abril« recuerda la actriz Monserrat Riquelme.

Su compañera Abril Ortega explica: «Fue un desafío transformar un texto hecho para el cine, casi tipo novela, a una obra de teatro. Fue un reto complejo pero muy entretenido».

Un encuentro entre el silencio y la palabra

La trama de «Persona» gira en torno a Alma, una joven enfermera encargada del cuidado de Elizabeth Vogler, una reconocida actriz que ha decidido dejar de hablar tras una función de teatro.

A medida que conviven, se teje un vínculo delicado y tenso donde se exploran los anhelos más íntimos de la enfermera y los misteriosos motivos detrás del mutismo de Elizabeth. La obra indaga en la identidad, la máscara social y la fragilidad humana.

Para Claudio Santana, director del montaje, la elección de esta pieza fue estratégica debido a la conformación del grupo de egreso, compuesto por dos actrices.

“Privilegiamos el encuentro, el silencio, la pausa y el tiempo. Abril y Monserrat fueron las encargadas de seleccionar las escenas y realizar las adaptaciones bajo mi guía, imprimiendo su propia visión en el proceso”, afirma el director.

Coordenadas

Obra teatral «Persona».

17 al 20 de diciembre, funciones a las 19 horas.

Sala de Arte Escénico UPLA, Guillermo González de Hontaneda 855, Valparaíso.

Entrada liberada previa inscripción en [email protected].

