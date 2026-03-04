Claudio Muñoz Oyarce exhibe sus máquinas liminales en el MAVI UC

El Museo de Artes Visuales MAVI UC presenta las últimas funciones de la exposición «Prototipo: Salón de máquinas liminales», una propuesta del artista chileno Claudio Muñoz Oyarce que desafía la percepción tradicional del objeto tecnológico. A través de las salas 3 y 4, la exhibición despliega un universo donde el desecho y la mecánica simple se transforman en piezas de arte que invitan a la acción directa del público.

Ensamblaje de piezas y sentidos

La propuesta de Muñoz Oyarce se aleja de los discursos intelectuales complejos para centrarse en la materialidad pura. Las más de 15 piezas que conforman la muestra incluyen pinturas en acrílico sobre madera y estructuras volumétricas creadas a partir de restos de maquinaria y materiales reutilizados. Estos objetos habitan un estado intermedio entre la utilidad y la ruina, funcionando como prototipos que no buscan resolver problemas técnicos, sino generar interrogantes sobre nuestra convivencia diaria con las herramientas.

A diferencia de otras exhibiciones, aquí el recorrido es libre y la interacción es fundamental. Algunas de las obras reaccionan ante la presencia de los asistentes o requieren ser activadas manualmente, convirtiendo al espectador en una pieza clave para completar la experiencia sensorial. Según explica el propio artista, su trabajo es una invitación a relacionarse con lo manual y lo directo, entendiendo la técnica como una forma básica de habitar el mundo.

Una trayectoria dedicada a la experimentación material

Claudio Muñoz Oyarce, formado en la Universidad de Chile, ha desarrollado desde los años noventa una carrera marcada por la versatilidad de soportes. Su obra transita por el grabado, el video y el ensamblaje, siempre con el foco puesto en la relación entre el individuo y el objeto. En esta ocasión, la pintura actúa como eje basal, dialogando con dispositivos que parecen estar en constante proceso de formación o desaparición.

Esta exhibición en el MAVI UC representa una oportunidad para observar cómo el artista integra conceptos como la inteligencia artificial y lo análogo desde una óptica táctil. Al prescindir de una curaduría tradicional, la muestra se presenta como un espacio honesto de exploración visual, ideal para quienes buscan una experiencia artística participativa y alejada de los relatos cerrados en el corazón del Barrio Lastarria.

Coordenadas

• Exposición «Prototipo: Salón de máquinas liminales» de Claudio Muñoz Oyarce.

Disponible hasta el 15 de marzo de 2026. Martes a viernes abierta de 10:00 a 18:00 horas, sábado y domingo de 11:00 a 19:00 horas.

Museo de Artes Visuales MAVI UC, Salas 3 y 4. José Victorino Lastarria 307, Santiago.

La exhibición cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras y Ley de Donaciones Culturales.

Fuente: Uc.cl y @mavichile.

