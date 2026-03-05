Con fotos a color: Fundación Víctor Jara recordó a tejedora mapuche Angelita Huenumán

Con una serie de fotografías a color, la Fundación Víctor Jara recordó a Angelita Huenumán, la tejedora mapuche que inspiró una de las canciones más bellas y recordadas del cantautor nacional.

El tema «Angelita Huenumán» aparece en el disco «Canto Libre» de 1970, y fue grabado por Víctor Jara junto al músico Patricio Castillo de Quilapayún.

Desde la Fundación VJ, recordaron que Víctor «conoció a Angelita Huenumán Alián cuando estaba de vacaciones en Contulmo, en 1969. Ella vivía al otro lado del Lago Lanalhue, en Pocuno, y era una conocida tejedora de la zona».

En esa ocasión, el cantautor la visitó en su casa junto a su esposa Joan y sus hijas, Manuela y Amanda, «y al poco tiempo compuso la canción, con un cariñoso retrato de su pueblo y de su oficio», agregaron desde la Fundación VJ en un posteo publicado en la red social Instagram.

«Se acerca un nuevo 8M, fecha que conmemora el Día Internacional la Mujer, y por ello, queremos recordar a mujeres que fueron retratadas en canciones de Victor Jara y otras historias», agrega la publicación, que presenta tres fotos a color de Angelita Huenumán y una de Joan y Víctor durante su viaje a la zona.

Pero, ¿escuchó alguna vez Angelita Huenumán la canción que le dedicó Víctor? La respuesta la da Joan Turner en el libro «Víctor, un canto inconcluso». Ahí cuenta que ambos se volvieron a encontrar en Santiago, cuando la tejedora mapuche llegó a participar en una reunión de mujeres en 1972.

«Estaba muy contenta con la canción que Víctor le había dedicado», cuenta Joan en el libro, asegurando también que previamente, habían recibido una manta que el cantautor le compró en su visita a Pocuno, y que no se había podido llevar porque aún no estaba terminada.

«Víctor le ofreció pagarle lo que ella quisiese por la manta cuando la hubiera acabado (…) Angelita se acordó de nosotros y en la primavera la manta llegó a nuestra casa en Santiago», agrega el relato de Joan.

El Ciudadano / Foto Portada: Faustino Villagra