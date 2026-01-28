Conciertos «Sensorial» en Coquimbo: innovadora relectura de Vivaldi agota entradas en Ovalle y La Serena

El novedoso montaje musical «Sensorial: Las Cuatro Estaciones de Vivaldi» ha logrado una excelente respuesta masiva del público, agotando prácticamente la totalidad de localidades para sus presentaciones en la Región de Coquimbo, durante esta semana.



La propuesta, producida por la Fundación Chile Violines, se presenta como una relectura contemporánea de la clásica obra del compositor barroco Antonio Vivaldi, integrando la interpretación musical en vivo con diseño de iluminación, proyecciones y recursos de mapping, transformando así la percepción de la música docta.

Los conciertos tendrán lugar en dos de los recintos más significativos de la zona. El ciclo comenzará este jueves 29 de enero a las 19:00 horas en el Teatro Municipal de Ovalle, un espacio que se ha consolidado como el corazón cultural de la provincia del Limarí.

Posteriormente, el montaje se trasladará a la capital regional el sábado 31 de enero, presentándose a las 19:00 horas en el Teatro Jorge Peña Hen de La Serena, permitiendo que la comunidad de la conurbación disfrute de este evento de estándar internacional con acceso liberado.

Una experiencia escénica

La excelencia técnica de la obra está garantizada por un equipo de primer nivel liderado por el virtuoso violinista francés Dorian Lamotte. El músico, formado en el Conservatorio Nacional Superior de París y con trayectoria en escenarios como el Suntory Hall de Tokio, encabeza un ensamble de destacados instrumentistas regionales.

A esta solvencia musical se suma el trabajo de Gonzalo Peralta (Pergoy), responsable del diseño escénico y visual. Peralta ha creado un dispositivo que utiliza proyecciones e iluminación como capas activas del relato, logrando que la imagen y el sonido se articulen en una atmósfera inmersiva única.

El proyecto cuenta con el financiamiento del Fondo de Verano del Gobierno Regional de Coquimbo y el apoyo del programa PAOCC del Ministerio de las Culturas, consolidando una alianza estratégica que permite democratizar el acceso a espectáculos de alta complejidad técnica y artística.

Las últimas entradas para ambas funciones son gratuitas y se encuentran disponibles en el sitio web de Fundación Chile Violines.