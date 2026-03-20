Copiapó celebra el Día de la Astronomía con talleres y observación solar abierta al público

En el marco de las celebraciones nacionales por el Día de la Astronomía, el Museo Regional de Atacama abrirá sus puertas este sábado para una jornada dedicada a la divulgación científica. El evento, que se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas, busca poner en valor la calidad excepcional de los cielos del norte chileno, considerados un patrimonio natural único para la investigación del cosmos.

La programación está diseñada para acercar el universo a estudiantes y familias mediante experiencias prácticas. Los asistentes podrán acceder al planetario de la Universidad de Atacama, participar en talleres de dibujo astronómico y visitar estaciones educativas sobre el funcionamiento de telescopios y el estudio de meteoritos.

Encuentro con la ciencia y observación directa

Uno de los hitos de la jornada será la participación de la astrónoma Katherine Vieira, investigadora del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología (INCT), quien compartirá detalles sobre los avances actuales en el estudio del universo. La actividad busca generar un diálogo cercano entre la comunidad y los especialistas que lideran la investigación en la región.

Como cierre del evento, se realizará una observación solar guiada. Esta instancia permitirá a los visitantes mirar el Sol de forma segura utilizando instrumentos especializados. Desde el Ministerio de las Culturas y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, destacan que estas iniciativas son fundamentales para «fortalecer el acceso ciudadano al conocimiento, la ciencia y el patrimonio» en un entorno de aprendizaje participativo.

Coordenadas

• Jornada de divulgación científica Día de la Astronomía 2026.

Sábado 21 de marzo de 2026, de 10:00 a 14:00 horas.

Museo Regional de Atacama, Alameda Manuel Antonio Matta 265, Copiapó.

Entrada liberada.

Fuente: Cultura.gob.cl.

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