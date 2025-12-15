Cristóbal Briceño estrena nuevo single «Abigail»

El cantante y compositor Cristóbal Briceño, – figura fundamental de la escena musical chilena contemporánea y reconocido por su liderazgo en bandas icónicas como Ases Falsos y Fother Muckers -, anuncia el lanzamiento de su single «Abigail».

El sencillo no solo expande el vasto catálogo del músico, sino que también sirve como antesala para un proyecto ambicioso: «40», un álbum proyectado como compilado de los 40 temas esenciales de su carrera solista.

«Abigail» contó con la pericia de Diego Peralta en su producción musical y grabación. Esta colaboración asegura un sonido pulido y de alta calidad que se suma a la discografía del artista.

El videoclip promocional fue dirigido por el equipo de Diego Jorquera y Juan Maturana. El audiovisual captura la esencia lírica y melódica de la canción.

Cristóbal Briceño: 17 años de trayectoria y reconocimiento

Nacido en 1985 en Santiago de Chile, Briceño ha mantenido una constancia creativa admirable. Desde 2007, ha publicado de forma ininterrumpida discos tanto en solitario como con sus múltiples proyectos, entre los que se cuentan: Fother Muckers, Los Mil Jinetes, Ases Falsos, Las Chaquetas Amarillas y Dúo Niágara.

Con 17 años de carrera, el compositor se ha consolidado como un músico de culto, recorriendo Chile de punta a punta y agotando entradas frecuentemente. Su obra ha trascendido fronteras, llevándolo a realizar giras y presentaciones habituales en Argentina, Perú y México.

El 2025 ha sido un año de gran actividad para el músico, con múltiples presentaciones agotadas y la confirmación para presentarse en el cartel del festival Lollapalooza Chile 2026.

Con el estreno de «Abigail», Cristóbal Briceño mantiene su ritmo constante de creación, confirmando que su álbum recopilatorio de 40 canciones será uno de los lanzamientos más esperados por sus seguidores.

Escucha y mira «Abigail» aquí.

Fuente: Musicachilena.cl.

Gracias.