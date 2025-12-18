“Cumpleaños”: crudo retrato de la familia chilena llega al teatro hiperrealista

Según avanza la celebración, se van develando los problemas negados y ocultos por años y años

El próximo viernes 27 de diciembre, la Compañía de Teatro Argot presentará la obra “Cumpleaños”, pieza dramática que se sumerge en las dinámicas de una familia chilena convencional para revelar las fracturas de nuestra sociedad.

A través de una puesta en escena que combina el realismo con destellos de ironía y surrealismo, la obra explora temas urgentes como el machismo, la drogadicción y el embarazo adolescente. La historia se sitúa en una celebración de 16 años donde la incomunicación y el desdén son los invitados principales.

Un elenco que encarna la disfuncionalidad familiar

Bajo la dirección del actor y docente Pablo Suárez-Cruz, la obra presenta a siete personajes que representan arquetipos reconocibles de la realidad nacional.

Están el padre machista y trabajador, que se comunica poco y que no expresa sus sentimientos, interpretado por Pablo Suárez-Cruz; una esposa subyugada y creyente en Dios, por la actriz Carmen Armijo; el hijo mayor quien vuelve de un largo viaje a recuperar el pasado, con el actor Cristian Páez; Gustavo González como el hijo de en medio que vive en su mundo de recelo y rencor; la hija menor que celebra su cumpleaños N° 16, por Martina Acosta; la polola del hijo de en medio que apoya incondicionalmente a su amado, a pesar de las hostilidades, con Tamara Sanhueza; y el vecino – compadre de la familia – que le brinda el toque de humor a toda la tensión, interpretado por Rodrigo Pérez.

Arte desde el Barrio Matta Sur

La Compañía Argot es un proyecto nacido en el corazón del tradicional barrio Matta Sur. Su propuesta se basa en el Teatro Ciudadano, una metodología donde la dramaturgia se construye desde la biografía real de sus integrantes.

«Buscamos un resultado hiperrealista que conmueva al espectador. Creemos en el teatro realizado por las personas y para las personas, alejándolo de la academia para entregarlo al pueblo como herramienta de reflexión», explica la Compañía.

Coordenadas

“Cumpleaños”, de la Compañía de Teatro Argot.
• Viernes 27 de diciembre 2025, 20 horas.
Centro Cultural Argot, Beauchef 945, Santiago.
• Entrada modalidad “Paga lo que puedas”: $3.000.-, $5.000.- o $7.000.-.


