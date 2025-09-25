«Curar es cuidar» y «Reliquias del pantano»: Iquique celebra el Día de las Artes Visuales con dos interesantes exposiciones

La ciudad de Iquique conmemora el Día Nacional de las Artes Visuales con la inauguración de dos exposiciones que abordan la cultura, la educación y la identidad del norte de Chile. Organizadas por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Tarapacá, ambas muestras se exhibirán en la Casa Municipal de la Cultura de Iquique (Baquedano 789).

La primera exposición, titulada «Curar es cuidar, desvíos en el campo del arte y la educación», es una propuesta curatorial de Loreto González Barra, artista que en 2024 fue reconocida con el Premio Regional de las Culturas, Artes y Patrimonio.

Por su parte, el artista visual Camilo Ortega presentará su exposición «Reliquias del pantano», un trabajo que ya fue exhibido con éxito en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Santiago. La muestra invita al público a explorar el imaginario de las zonas fronterizas, tomando como referencia la identidad del norte de Chile y el quehacer de la Aduana.

Fechas y horarios

La jornada inaugural se llevará a cabo el 29 de septiembre a las 18:30 horas. Ambas exposiciones son gratuitas y estarán abiertas a toda la comunidad hasta el 19 de octubre, ofreciendo un imperdible encuentro con el arte visual nacional.