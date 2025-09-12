Curso gratuito de emprendimiento cultural abre convocatoria para jóvenes artistas de todo Chile

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP), en alianza con la Universidad de Chile (UCH) y Balmaceda Arte Joven (BAJ), anunció la convocatoria al curso online y gratuito “Emprendimiento Cultural para Jóvenes Artistas”, un programa que tiene como objetivo mejorar las capacidades de planificación, ejecución y sostenibilidad de proyectos, promoviendo el desarrollo profesional y la autogestión en el sector artístico.

Las postulaciones ya están abiertas y el plazo cierra el 21 de septiembre de 2025. El curso se desarrollará entre el 20 de octubre y el 19 de noviembre de 2025, con clases sincrónicas y dispone de 40 cupos gratuitos, una oportunidad única para que creadores a nivel nacional aprendan a gestionar y potenciar sus proyectos.

Un espacio formativo con sello colaborativo

La iniciativa se enmarca en el trabajo conjunto entre la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, a través de su Programa de Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural; la Facultad de Artes de la Universidad de Chile; y Balmaceda Arte Joven. Esta alianza estratégica apunta a fortalecer el ecosistema creativo y entregar habilidades concretas a las nuevas generaciones de artistas.

“Este curso fomenta las trayectorias laborales de jóvenes insertos en el mundo de la cultura, entregando competencias que les permitan formalizar los bienes y servicios culturales que cada uno desarrolla; une el trabajo de la U. de Chile, a través de la Facultad de Artes, Balmaceda Arte Joven, y la Subsecretaría de las Culturas, a través del Programa de Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural, de modo de fortalecer el ecosistema cultural y dotar de herramientas a las nuevas generaciones de creadores”, dijo Isadora Leighton, jefa del Programa de Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural del MINCAP.

En base a esta capacidad de asociatividad en beneficio de nuevos talentos, Loreto Bravo, directora ejecutiva de Balmaceda Arte Joven, enfatiza la relevancia de esta formación en estos tiempos: “A lo largo de más de tres décadas, hemos visto que la creatividad fluye a raudales, pero muchas veces se encuentran barreras para darle sostenibilidad a las ideas. Con esta alianza, ampliamos las posibilidades para que los y las artistas exploren el campo del emprendimiento, conozcan sus herramientas y fortalezcan sus opciones de éxito”.

Por su parte, Cecilia Noton, académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, destaca el elemento diferenciador de esta iniciativa: “Al hacerlo desde la Facultad de Artes con visión de Gestión Cultural, estamos aportando una nueva y enriquecedora visión para poner en valor sus carreras y potenciar realmente a estos jóvenes, porque para un artista poner valor a su propio arte siempre ha sido un desafío. Entonces entregar los conocimientos para que puedan emprender en lo que son capaces de crear y comercializar su arte, es un elemento diferenciador de este programa”.

¿Quiénes pueden postular?

El curso está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años, residentes en Chile, que desarrollen su trabajo creativo en alguno de las siguientes áreas artísticas: Libro y Lectura, Artes Escénicas (Teatro, Danza, Narración Oral, Circo, Títeres, Ópera), Audiovisual, Música, Artes de la Visualidad, Arquitectura, Artesanía y Diseño, incluyendo subdisciplinas como Nuevos Medios, Artes Mediales y Fotografía.

El programa está organizado en los siguientes seis módulos temáticos: Introducción al emprendimiento cultural, Modelo de negocios y planificación, Gestión de recursos y financiamiento, Marketing y comunicación para proyectos culturales, Estrategias de venta y Casos de éxito.

Cómo postular

“Emprendimiento Cultural para Jóvenes Artistas” es también un espacio de encuentro entre participantes de diversas prácticas artísticas, donde podrán aprender en colectivo y obtener una certificación formal de esta experiencia.

Las personas interesadas pueden acceder a las bases completas y al formulario de inscripción a través de las tres instituciones colaboradoras: programadetrabajocultural.gob.cl, www.uchile.cl y www.baj.cl.

El formulario de postulación está disponible en este enlace: https://goo.su/xUV1XND

