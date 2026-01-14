«Desierto Sonoro»: premiada obra de arte inmersivo se estrena en Valdivia tras éxito en Europa

El próximo sábado 17 de enero de 2026, Valdivia recibirá un hito de la creación contemporánea nacional: el estreno local de «Desierto Sonoro». El proyecto, liderado por el artista Diego Véliz, aterrizará en la Ciudad Capital de Los Ríos tras un exitoso recorrido por escenarios de Francia, Canadá, México y Estados Unidos.

La presentación se realizará a las 18:00 horas en el Laboratorio de Imagen y Sonido de la Universidad Austral de Chile (UACh), Los Laureles Nº 47, Isla Teja, con entrada liberada para toda la comunidad.

Un fenómeno del Field Recording premiado en Francia

«Desierto Sonoro» es un paisaje acústico de la frontera norte chilena. La obra alcanzó renombre global al ganar el prestigioso Prix Field Recording en los Phonurgia Nova Awards 2023 en Francia.

Desde entonces ha circulado por diversos festivales, radios y salas de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, sumando más de 40 presentaciones a la fecha. Destaca su presencia en el New York Festivals Radio Awards (EE.UU.), y en la Bienal Internacional de Radio (México), donde obtuvo el segundo lugar

Experiencia inmersiva en audio espacializado

En su estreno valdiviano, el público asistente podrá experimentar la obra en un concierto para audio espacializado en cuatro canales, una mezcla realizada durante 2025 por el artista Gregorio Fontaine.

A diferencia de un sistema estéreo tradicional, esta modalidad permite que el sonido se desplace físicamente por el Laboratorio, sumergiendo al espectador en los sonidos del Humedal de Lluta, las Cuevas de Anzota y los terminales ferroviarios de Arica. Son cinco piezas acústicas que ofrecen un recorrido sensorial por esta singular zona fronteriza.

«Este formato permite ubicar y desplazar los sonidos en el espacio, generando una experiencia sensorial que potencia la dimensión narrativa de la obra», destaca el equipo de producción.

La llegada de este proyecto a la zona es posible gracias al apoyo de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Austral de Chile y Arte Sonoro Austral Producciones.

Al finalizar el evento, se realizará un conversatorio con el autor Diego Véliz. El evento cuenta además con la moderación de Jaime Hernández, docente adjunto de la UACh, reforzando el vínculo entre la investigación académica y la circulación de obras financiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart).

Más información en @candelabro.films y Desiertosonoro.com.