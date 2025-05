Destacadas raperas serán parte del estreno en Valparaíso de Eterna: documental sobre la vida de Gata Cattana

Los eventos de cine y música producidos por el Cine Club Alicia Vega llegarán hasta Valparaíso para invitar al estreno porteño del documental Eterna, sobre el legado que dejó la rapera y poeta andaluza Gata Cattana, tras su muerte el 2017. Junto a la presentación en vivo de 22Ruzz + Redmist, Rayokuza y Selekta María Dub. Sábado 31 de mayo, 22:00 horas en el Ex Hotel Royal, Esmeralda 1031, Valparaíso.



Por Morín Ortiz Herrera.

“ETERNA: un documental sobre Gata Cattana” aborda el despertar creativo y el trabajo multidisciplinario de una de las voces más relevantes del rap de habla hispana en los últimos años. Al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre la memoria, el trabajo artístico y la huella que dejamos en el mundo. Fue estrenado el 2022 en el Festival Europeo de Cine de Sevilla y este sábado 31 de mayo llegará hasta el Ex Hotel Royal por primera vez en Valparaíso, para resonar junto a la presentación en vivo de destacadas mujeres de la escena urbana actual.



En 99 minutos, el documental realizado por Juanma Sayalonga y David Sainz (Different Entertainment) aborda testimonios de la madre, hermano, amistades, músicos e intelectuales que fueron parte de la vida de Ana Isabel García Llorente o quienes la conocieron desde su trabajo artístico como Gata Cattana. Un recorrido biográfico por las tres ciudades importantes de su vida: Adamuz, en Córdoba, su hogar de niña y adolescente; Granada, en el camino de su formación intelectual como politóloga, y finalmente, Madrid, cuando estalla su trabajo como rapera y poeta. Hasta su muerte a los 25 años, a causa de un choque anafiláctico: una reacción alérgica sistémica en marzo del 2017.

Dejando un disco inédito titulado BANZAI, palabra japonesa que refiere al grito de los samuráis cuando van al combate o vuelven a suicidarse tras perder la batalla. Lo iba a lanzar el primer semestre de ese año. Sobre este disco Gata Cattana señaló: “Es como ir a la batalla y quedarme tranquila, soltarlo todo». Antes publicó los EP Inéditos (2016), Anclas (2015) y Los siete contra Tebas (2012).

Su trabajo literario se materializó en “La escala de Mohs” (2016), libro de poemas de edición independiente, re-editado de manera póstuma por Arscesis y Aguilar. En 2020 editaron sus poemas y textos inéditos en “No vine a ser carne” y “Poesía completa” (Penguin Random House). “Se puede estar, aunque no se esté”, dice un verso.

Cine Club Alicia Vega: “Destacar la vida, obra y existencia de las mujeres”

Sobre las razones para mostrar este documental, Isham Kamil, productora del Cine Club Alicia Vega gestado por Trashumante Audiovisual, señaló: “Para nuestra organización es relevante siempre destacar la vida, obra y existencia de las mujeres en el espectro artístico, social y político. En este caso Gata Cattana representa rebeldía, consecuencia y atrevimiento ante una sociedad que nos oprime”.

Con este objetivo, es que el escenario del Ex Hotel Royal de Valparaíso se poblará del talento de importantes mujeres en el rap y la música urbana. Con la presentación de 22Ruzz + Redmist, rapera de Peñalolén cuya obra resuena con el legado de Gata Cattana y otras exponentes: “Yo agradezco a todas las mujeres que han pavimentado el camino hasta el día de hoy, porque no podría vivir de la música si no fuera por esa lucha constante, que seguimos haciéndola”, señaló la autora del EP “22”, añadiendo que “las mujeres y las disidencias son mi inspiración, son un motor”.

Otra artista invitada es Rayokuza, oriunda de la comuna de Lo Espejo en Santiago. Es autora del EP “La niña rayo” (2018), quien colaboró con los españoles Nano Cortés y Josué Gonzales en la canción “Ojitos”, donde mezcla ritmos y líricas hip-hop, flamenco y gitano. Desde el 2013 escucha a Gata Cattana: “Es una inspiración y es una musa para mí, un ejemplo a seguir”. Acerca de la oportunidad de presentarse con otras compañeras raperas, señala que “siempre significa crecimiento, conocernos más, aprender la una de la otra y también proyectar compañerismo hacia el público. Es súper importante tener un lugar seguro donde las mujeres se encuentran, se presentan, y sobre todo si es por la memoria de una política, rapera y poeta tan importante como lo fue Gata Catana”.

La encargada de musicalizar la fiesta posterior es María Dub, investigadora, coleccionista y Selectora de discos de vinilos de Valparaíso. Su proyecto actual es Mujeres All Control, donde potencia y visibiliza el trabajo entre mujeres coleccionistas de vinilos, abarcando los ritmos antiguos de Jamaica como el Bluebeat, Ska, Rocksteady pasando por el Robots, Rub a dub y Dancehall.