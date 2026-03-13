Diagonal consolida su identidad sonora entre ensayos, nuevos singles y grandes escenarios

En un panorama musical global donde las guitarras eléctricas recuperan terreno, la banda penquista Diagonal emerge como una de las nuevas propuestas más sólidas de la escena nacional para este 2026. Integrada por Nicolás Toledo, Pablo Baño González, Matías Jara y el baterista Mauricio Basualto, el grupo ha logrado amalgamar la frescura de nuevas composiciones con la experiencia y la trayectoria. En particular, el aporte de Basualto tras su histórica etapa en Los Bunkers entrega una base rítmica experimentada que apuntala el carácter orgánico de este proyecto nacido en el corazón de Concepción.

El bajista Matías Jara nos cuenta «El nombre de la banda surge en homenaje al sector del mismo nombre donde nos juntamos tocar, cuando aún ni teníamos canciones propias. En ese sentido, la decisión responde a reflejar el sello ‘conce’ en cual llevamos como una suerte de estandarte. Eso va desde la vestimenta sonora que le impregnamos a nuestro material, hasta una suerte de declaración de principios de nuestra propuesta.»

La banda atraviesa un momento de expansión creativa tras el reciente estreno del videoclip de su single “Sospechas”, realizado junto al estudio Gatobomba. La pieza audiovisual captura la esencia dinámica de la canción, la cual transita entre un groove bailable y melodías de guitarras bien definidas. Para los integrantes, este lanzamiento es parte de una estrategia integral que busca profesionalizar su lenguaje visual mientras mantienen el foco en lo que mejor saben hacer: construir canciones que funcionen tanto en la intimidad de un ensayo como en el impacto de un gran festival.

El salto al escenario del REC 2026

La confirmación de Diagonal en el cartel del REC 2026, – el festival gratuito más importante de Chile -, aparece como el resultado lógico de una dedicación constante y entusiasta. Desde la capital del rock chileno, la agrupación ha sabido ganarse un espacio gracias a una propuesta que privilegia la interacción directa entre sus músicos. En palabras de Nicolas Toledo – vocalista y tecladista – «Nos sentimos absolutamente honrados de poder estar en esta posición como banda en un escenario como Rec. El paso no solo representa una vitrina masiva, sino la validación de un método de trabajo tradicional donde la canción es el eje central y la energía de la banda se pule a través de horas de práctica compartida.»

Grabaciones y el futuro del segundo EP

Actualmente, el cuarteto se encuentra concentrado en el proceso de grabación de lo que será su segundo EP. Fieles a su filosofía, las nuevas composiciones han sido testeadas y desarrolladas colectivamente antes de entrar al estudio, permitiendo que cada tema evolucione de forma natural. Este enfoque, que rescata la mística de la sala de ensayo, asegura que el sonido de Diagonal conserve esa pulsación viva que los caracteriza. Con un pie en la tradición del rock penquista y otro en la innovación sonora, el grupo se posiciona como una pieza fundamental de la música chilena actual.

«Desde Concepción por ejemplo tenemos afinidad con muchas bandas y cantautores como Cantaremán o como Los Tres, como los mismos Bunkers, con bandas nuevas también como Colmena o la Facultad del Funk o el EM3, etcétera. Es decir, tenemos mucha afinidad con muchas bandas sin importar el género, sobre todo con bandas de esta nueva generación, nos sentimos muy cercanos a toda esta camada de jóvenes haciendo cosas nuevas», declara Toledo.

«Nuestra proyección es durante este año grabar lo que sería nuestro primer LP. En definitiva, la idea es seguir robusteciendo el catálogo de canciones del grupo y tocar aún más en vivo», cierra Matías Jara.



Conoce las novedades de Diagonal desde @bandadiagonal.