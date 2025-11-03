Dibujona 2025: Antofagasta celebra el arte de la ilustración y la narrativa gráfica con Festival gratuito

Antofagasta se prepara para una nueva edición del Festival Dibujona, el evento gratuito y abierto a toda la comunidad que celebra el arte gráfico, la ilustración chilena contemporánea y el fomento lector. La cita será el sábado 8 de noviembre en el Centro Cultural Estación Antofagasta, reuniendo a artistas, autores y creativos del mundo del cómic, el storyboard y la narrativa visual.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en talleres, conocer nuevas obras, dialogar con sus creadores favoritos y explorar el mundo de la narrativa gráfica desde distintas perspectivas. El foco de este año está puesto en fortalecer la conexión entre dibujo, lectura y comunidad.

Karen Tapia, directora de Dibujona, destacó la filosofía del evento: “Cuando pensamos en la audiencia, pensamos en que las y los asistentes son participantes activos en vez de espectadores. El Festival es un lugar donde los participantes pueden activamente ser parte en talleres, demostraciones, hablar de tú a tú con otros artistas”.

Más que un Festival: redes y actividades satélite

La iniciativa se consolida como uno de los festivales más relevantes de la Región de Antofagasta. La seremi de las Culturas, Carla Julio Oyola, subrayó que Dibujona es un proyecto con más de 20 años de trayectoria que contribuye a la formación de audiencias y a la creación de valiosas redes de colaboración.

El Festival cuenta con actividades satélite que preparan el ambiente, como la «Tallarinata Ilustrada», talleres en conjunto con Balmaceda Arte Joven y el concurso AntofaCreativa, dirigido a estudiantes de la región.

Invitados nacionales de ilustración y cómic

Este año, los invitados nacionales son jóvenes y destacados ilustradores y autores de cómic como Alpaca Carlesi, ilustradora, Fabián Rivas: Autor e ilustrador de literatura infantil, creador de las sagas La Increíble Kindambum y Martina Ackels. Francisco Aguilera, creador de cómics, Koniicha, artista de cómic y storyboard, reconocida por su trabajo en plataformas como WEBTOON Originals.

Además, estará presente Bruja Numinosa, ilustradora y divulgadora artística, Genzo (Gonzalo Ordoñez), ilustrador de renombre internacional, Yaritza Aguilera, autora del cómic Acid-Rain y referente en el cómic BL nacional, y Paroro, artista chileno ligado al anime y el manga.



El Festival Dibujona 2025 es financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



Fuente: Cultura.gob.cl.

Gracias.