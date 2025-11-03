Dibujona 2025: Antofagasta celebra el arte de la ilustración y la narrativa gráfica con Festival gratuito

El Centro Cultural Estación Antofagasta recibirá a destacados artistas de cómic, storyboard y fomento lector el sábado 8 de noviembre

Dibujona 2025: Antofagasta celebra el arte de la ilustración y la narrativa gráfica con Festival gratuito
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Antofagasta se prepara para una nueva edición del Festival Dibujona, el evento gratuito y abierto a toda la comunidad que celebra el arte gráfico, la ilustración chilena contemporánea y el fomento lector. La cita será el sábado 8 de noviembre en el Centro Cultural Estación Antofagasta, reuniendo a artistas, autores y creativos del mundo del cómic, el storyboard y la narrativa visual.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en talleres, conocer nuevas obras, dialogar con sus creadores favoritos y explorar el mundo de la narrativa gráfica desde distintas perspectivas. El foco de este año está puesto en fortalecer la conexión entre dibujo, lectura y comunidad.

Karen Tapia, directora de Dibujona, destacó la filosofía del evento: “Cuando pensamos en la audiencia, pensamos en que las y los asistentes son participantes activos en vez de espectadores. El Festival es un lugar donde los participantes pueden activamente ser parte en talleres, demostraciones, hablar de tú a tú con otros artistas”.

Más que un Festival: redes y actividades satélite

La iniciativa se consolida como uno de los festivales más relevantes de la Región de Antofagasta. La seremi de las Culturas, Carla Julio Oyola, subrayó que Dibujona es un proyecto con más de 20 años de trayectoria que contribuye a la formación de audiencias y a la creación de valiosas redes de colaboración.

El Festival cuenta con actividades satélite que preparan el ambiente, como la «Tallarinata Ilustrada», talleres en conjunto con Balmaceda Arte Joven y el concurso AntofaCreativa, dirigido a estudiantes de la región.

Invitados nacionales de ilustración y cómic

Este año, los invitados nacionales son jóvenes y destacados ilustradores y autores de cómic como Alpaca Carlesi, ilustradora, Fabián Rivas: Autor e ilustrador de literatura infantil, creador de las sagas La Increíble Kindambum y Martina Ackels. Francisco Aguilera, creador de cómics, Koniicha, artista de cómic y storyboard, reconocida por su trabajo en plataformas como WEBTOON Originals.

Además, estará presente Bruja Numinosa, ilustradora y divulgadora artística, Genzo (Gonzalo Ordoñez), ilustrador de renombre internacional, Yaritza Aguilera, autora del cómic Acid-Rain y referente en el cómic BL nacional, y Paroro, artista chileno ligado al anime y el manga.

El Festival Dibujona 2025 es financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Fuente: Cultura.gob.cl.
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

Valdivia se prepara para la octava versión de La Mansa Feria

Hace 3 meses
El Ciudadano

LILA 2025: la Feria del Libro Feminista llenará de voces el Centro Cultural La Moneda

Hace 2 meses
El Ciudadano

AZ ÑIMIN: Exposición de telar mapuche contemporáneo en gira nacional interdiscipilinar

Hace 1 mes
El Ciudadano

Octubre, Mes de la Música en Antofagasta: «Waki» impulsa la Industria local con foco en Mujeres e Inclusión

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Danza contemporánea gratuita en la Región del Biobío: Festival LOFT 2025 "Remueve el Sitio" con 11 compañías de Chile, Perú y España

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Festival Noche de Monos celebra su 19ª edición con invitados internacionales y una destacada programación dedicada a la animación latinoamericana

Hace 3 meses
El Ciudadano

El arte de Zenén Vargas, creador de los carteles de las micros amarillas, se exhibe en Barrio Franklin

Hace 1 mes
El Ciudadano

El Festival Internacional del Cómic de Santiago (FIC Santiago 2025), celebra su 14ª edición gratuita con estrellas de Marvel, DC y la historieta chilena

Hace 1 semana
El Ciudadano

El boom del manga renueva la cara del cómic chileno con más mujeres creadoras y nuevas lectoras

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano