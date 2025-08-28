Documental «Sonidos del Agua» se estrena este viernes 29 en Quilpué

La película documental «Sonidos del Agua» tendrá su estreno en Quilpué, el próximo viernes 29 de agosto a las 15:00 horas, en el Teatro Municipal de la ciudad. Con entrada liberada y dirigida a todo público, la producción busca visibilizar y celebrar el vínculo afectivo de las mujeres con el agua, elemento esencial de la vida.

Dirigido por el cineasta Andrés Carrasco Garlick, el audiovisual es una obra creativa financiada por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional 2024. A través de las historias de 17 mujeres que habitan cerca de diversas fuentes de agua, la película recorre parajes naturales como los esteros de La Dormida, Granizo, El Maqui, Los Cóndores, Las Palmas, Lliu Lliu, Limache y La Victoria.

El documental no solo se centra en los relatos, sino que también ofrece un recorrido sensorial y visual desde los cerros nevados hasta el cauce de los esteros. Los sonidos del agua, capturados como un patrimonio natural invaluable, destacan la importancia de la Reserva de la Biósfera La Campana – Peñuelas.

Tras la proyección, el público asistente podrá participar en un espacio de conversación y reflexión con el director y parte del equipo, lo que permitirá profundizar en las emociones y sensaciones que la película evoca.

El documental «Sonidos del Agua» continuará su itinerancia por las comunas de Olmué, La Calera y Valparaíso, llevando su mensaje sobre la conservación del agua y el rol de la mujer en su protección a nuevas audiencias.



Puedes visualizar la película desde este link.