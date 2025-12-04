Duoc UC A Puertas Abiertas invita a revivir la magia del bolero con “Catalina y Las Bordonas de Oro”

Este sábado 6 de diciembre, un concierto gratuito para viajar a la época de oro de este género continental

Duoc UC A Puertas Abiertas invita a revivir la magia del bolero con “Catalina y Las Bordonas de Oro”
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El programa Duoc UC A Puertas Abiertas invita a una jornada de emoción, memoria y música latina en su Sede San Carlos de Apoquindo. El evento gratuito tendrá como protagonista al conjunto Catalina y Las Bordonas de Oro, quienes han dedicado su trabajo a revivir y renovar la esencia dorada del bolero tradicional.

La presentación es una invitación a disfrutar de la calidez de las voces, interpretaciones profundas y arreglos inspirados en los tríos clásicos del siglo XX, transportando al público a la época de oro de este género continental.

El inextinguible espíritu del bolero

Catalina y Las Bordonas de Oro rescatan el espíritu original del bolero, un género nacido en el Caribe y emblemático de toda Hispanoamérica, al tiempo que lo imprimen con una sensibilidad contemporánea. Su propuesta musical se caracteriza por la elegancia, la cercanía y un profundo respeto por la historia musical de Latinoamérica.

El bolero, con sus letras cargadas de amor, desamor, anhelos y encuentros, acompañadas por armonías delicadas y guitarras íntimas, se convierte en una música para escuchar con calma, recordar y sentir.

La jornada en Duoc UC Sede San Carlos de Apoquindo es una oportunidad para detenerse, respirar y conectar con la fibra más humana de las emociones a través de uno de los géneros más profundos y queridos del continente.

Coordenadas

Concierto Catalina y Las Bordonas de Oro.
Sábado 6 de diciembre 2025, 19:00 horas.
Duoc UC Sede San Carlos de Apoquindo, Camino el Alba 12881, Las Condes (Edificio Redondo), Región Metropolitana.
Actividad gratuita y abierta para todo público.
Inscríbete en extension.duoc.cl.

Relacionados

El Ciudadano

Gitano Maldito lanza sus “Éxitos Malditos”: rumba, bolero y rock punk en Galpón Italia

Hace 1 semana
El Ciudadano

“A nadie hicimos mal y aún así nos tratan de tiranas”: Mon Laferte y su nuevo tema junto a Nathy Peluso

Hace 2 meses
El Ciudadano

Rockódromo anuncia su cartel 2025, liderado por Francisca Valenzuela, Illapu, Princesa Alba y Soulfía

Hace 2 meses
El Ciudadano

Las Fiestas Patrias continúan en el GAM con la tradición y pachanga del "18 Chico"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Las playas siempre están vacías en invierno: Una novela que expande los márgenes de la literatura LGBTQ+

Hace 2 meses
El Ciudadano

Pablo Zenteno irrumpe como nueva carta fuerte de izquierda en la disputa por los cinco diputados de Atacama

Hace 2 meses
El Ciudadano

El legado poético de Matías Catrileo llega a Santiago con “El Abrazo del Viento”

Hace 3 semanas
El Ciudadano

La Nueva Ola celebra 60 años de Revista Ritmo con show en Concepción

Hace 1 semana
El Ciudadano

El Festival Internacional del Cómic de Santiago (FIC Santiago 2025), celebra su 14ª edición gratuita con estrellas de Marvel, DC y la historieta chilena

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano