“Ecos de mí”: en Ovalle se estrena cocreación artística ciudadana que pone en escena la historia cotidiana del territorio

«Ecos de mí» es una cocreación escénica ciudadana que convierte la memoria personal y colectiva de la comunidad ovallina en una experiencia teatral íntima. Mediante relatos, recuerdos y testimonios vinculados al hogar y a la memoria ferroviaria de la ciudad, la propuesta da vida a una obra situada en un espacio no convencional: una casa de Ovalle, donde la cotidianidad se vuelve escenario.

El proyecto pone en el centro las voces de quienes han habitado la comuna, reconociendo en la vida doméstica, en las historias familiares y en los gestos cotidianos un patrimonio sensible, afectivo y profundamente humano. Cada relato recogido se vuelve una pieza clave para reflejar las alegrías, silencios, nostalgias y resistencias que conforman la identidad local.

Un proceso abierto a la comunidad

La iniciativa comenzó en septiembre, con una convocatoria ciudadana abierta impulsada por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, invitando a personas de todas las edades y sin necesidad de experiencia teatral previa.

Las y los participantes se comprometieron a integrar el elenco, compartir sus historias y dar forma a sus vivencias relacionadas con Ovalle, el hogar y la memoria ferroviaria. Los relatos se recopilaron mediante encuentros presenciales en el Teatro Municipal de Ovalle, ejercicios de escritura creativa, dinámicas colaborativas de creación, y el uso de un código QR habilitado para registrar memorias de manera accesible y descentralizada.

Este enfoque participativo convierte al proyecto en un espacio donde la ciudadanía no solo contempla, sino que crea, narra y construye la obra desde su propia experiencia.

La dramaturgia de la actividad está a cargo de Carolina Pávez Rivera y July Cuello Peralta, y la dirección es de Fernando Jiménez Hidalgo. El elenco lo componen Reina Perez Olivares, Sandra Castillo Araya, Rodrigo Cuello Vera, María Soto Alemparte, Alejandro Gutiérrez Baéz, Bernardita Rivera Araya, Elizabeth Navea Rojas, Camila Gutiérrez Galleguillos y Felipe, todos inscritos mediante la convocatoria ciudadana.

Coordenadas

«Ecos de mí» se presenta en la dirección Pescadores N°286, Ovalle (un espacio no convencional), en los siguientes días y horarios:

• Viernes 14 de noviembre, a las 19.30 horas.

• Sábado 15 de noviembre, a las 17.30 y 19.30 horas.

• Miércoles 19 de noviembre, a las 19.30 horas.

• Jueves 20 de noviembre, a las 19.30 horas.

• Sábado 22 de noviembre, a las 19.30 horas.

La actividad se propone para público de todas las edades.

El acceso es gratuito, previa inscripción en el formulario.

«Ecos de mí» es financiada y apoyada por la Unidad de Públicos y Territorios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el marco de su programa de cocreaciones artísticas ciudadanas.