Editorial Forja presenta “No sabía que no sabía de judaísmo”, el nuevo libro de Silvana Roiter

Con una prosa cercana y profundamente honesta, “No sabía que no sabía de judaísmo”, la reciente publicación de la escritora y coach colombiana Silvana Roiter Modiano, narra su reencuentro con la espiritualidad judía tras casi treinta años de distancia, proponiendo al lector un viaje íntimo hacia el autoconocimiento, más allá de etiquetas religiosas o culturales.

Con una narrativa que fluye entre la memoria, la reflexión y la autocrítica, la autora abre su proceso de transformación personal para inspirar a quienes intuyen que el verdadero cambio comienza en el alma. Aunque parte desde una experiencia judía, “No sabía que no sabía de judaísmo” dialoga con un público mucho más amplio. Así, este libro responde a un renovado interés por explorar identidades y espiritualidades diversas en clave contemporánea, para trascender los límites de una comunidad específica al tocar un tema universal: la necesidad de sentido.

Pero “No sabía que no sabía de judaísmo” no es solo un testimonio personal: es también una puerta abierta para cualquiera que haya sentido alguna vez que hay algo más, algo profundo. Dividido en cinco partes, aborda con claridad temas como la búsqueda del alma, el peso de los paradigmas culturales, el despertar espiritual y los malentendidos que muchas veces acompañan a las tradiciones religiosas.

En tiempos donde el éxito externo no siempre se traduce en plenitud interior, este relato interpela tanto a creyentes como a escépticos, así como a practicantes y curiosos. La autora habla como si conversara con un amigo. No intenta convencer, sino compartir. Y en esa transparencia radica su fuerza.

Silvana Roiter no escribe desde la teoría, sino desde la vivencia. Y al hacerlo, nos recuerda que no hay viaje más transformador que el que empieza con una pregunta: ¿qué es lo que no sé que no sé? Una pregunta que invita al lector a recorrer su propia historia espiritual, cualquiera sea su tradición, creencia o punto de partida.

Sobre la autora

Silvana Roiter Modiano (Colombia) es coach profesional acreditada por la ICF, escritora y conferencista. Con amplia experiencia en cargos directivos, ha trabajado en América Latina, Estados Unidos y Australia. Publicó ¡DesArréglate! con Penguin Random House (Colombia, 2014) y mantiene una columna de opinión en el diario La República desde 2016.

Su nuevo libro “No sabía que no sabía de judaísmo” ya está disponible en editorialforja.cl y en las principales librerías del país.