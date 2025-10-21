Editorial Zig-Zag presenta «Seis litros promedio», la subversiva novela de Mirella Granucci

Editorial Zig-Zag anunció el lanzamiento de «Seis litros promedio», la nueva novela de la escritora, guionista y artista brasileña Mirella Granucci. La obra, que marca la incursión de la autora en el género fantástico, está disponible en librerías desde este mes de octubre.

Bajo la potente premisa: «El monstruo no está afuera… habita en ella», Seis Litros Promedio se presenta como una novela oscura, feroz y profundamente humana con tintes cinematográficos y crítica social entre líneas.

“Estamos tremendamente orgullosos de seguir publicando la inigualable voz de Mirella Granucci. Con Seis Litros Promedio, no solo nos entrega una novela adictiva, sino que también nos introduce en un universo único donde la alta cocina y el vampirismo se fusionan para explorar temas de justicia, trauma y feminismo. Es un libro con un enorme potencial audiovisual que de seguro cautivará a nuestros lectores y resonará con la sensibilidad de nuestra época», comentó Alejandra Schmidt, directora editorial de Zig-Zag.

Una trama hipnótica y única

La novela nos presenta a Ali, una mujer que despierta en 1974 sin memoria, que no reconoce su reflejo y con una herida en el cuello. Desde ese momento, no envejece, no duerme y solo encuentra alivio en la sangre de hombres abusivos. Cincuenta años después, Ali dirige un restaurante de alta cocina donde su apetito feroz convive con la sofisticación del lugar, hasta que un crítico enigmático escribe una reseña que amenaza con exponer su secreto.

Esta narradora hipnótica explora el trauma, el deseo, la monstruosidad y la posibilidad del amor en una historia que combina de manera única el vampirismo con la alta cocina. Está dirigida al público general adulto y a lectores que busquen personajes femeninos potentes y atmósferas intensas.

Sobre la Autora

Mirella Granucci es escritora, guionista y artista brasileña. Su novela debut 12 fue un fenómeno editorial en Chile, seguida por Casi 30 (2023). Con Seis Litros Promedio, la autora se adentra en el género fantástico, combinando su sensibilidad estética y profundidad emocional.

Granucci también cuenta con experiencia como guionista para plataformas de cine y televisión como Prime Video y Vix.

El Ciudadano