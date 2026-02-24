El arte contemporáneo rompe el silencio sobre el duelo gestacional, en Valparaíso

Hasta este domingo 1 de marzo, el Parque Cultural de Valparaíso será escenario de una conversación urgente y necesaria sobre la pérdida y la resiliencia. Bajo el nombre de «Presencia», las artistas Javiera Muñoz Repetto y Sandra Marín, junto a la curatoría de Nancy Mansilla, presentan la primera exhibición en Chile que utiliza el lenguaje del arte contemporáneo para abordar el duelo gestacional.

La propuesta busca transformar el dolor individual en un acto de memoria pública, ofreciendo a los visitantes un entorno de cuidado y escucha que rompe con el aislamiento que suele rodear a estas experiencias.

La exhibición se despliega como una instalación inmersiva donde el grabado en tela y el bordado se entrelazan para dar forma a testimonios reales de mujeres. La obra utiliza elementos de la naturaleza para simbolizar el proceso emocional, integrando conceptos como el fluir de un río para representar la transformación y la solidez de la montaña como imagen de la resistencia. En este entorno poético, la luna evoca los ciclos vitales mientras que el sol simboliza la luz necesaria tras el periodo de oscuridad, permitiendo que el espectador transite por las etapas del duelo de manera profunda y contenida.

Diálogo entre investigación y comunidad

Más allá de su valor estético, «Presencia» funciona como un rito de paso que integra la psicología y el diseño textil para generar nuevos afectos sociales. Al colgar grabados y textos desde el techo, las artistas invitan a habitar un espacio donde la palabra recupera su fuerza y el duelo deja de ser un tabú para transformarse en un motor de reconocimiento.

La iniciativa destaca por su técnica en xilografía y arte textil, y su capacidad de abrir un campo de encuentro donde el arte actúa como un puente directo hacia la sanación comunitaria y la visibilización de derechos emocionales.

Coordenadas

• Exposición «Presencia: duelo gestacional y su representación visual contemporánea».

Disponible hasta el domingo 1 de marzo de 2026. Martes a sábado de 10:00 a 13:30 horas, y de 15:30 a 18:30 horas. Domingo abierta de 10:00 a 13:30 horas, y 16:30 a 18:30 horas.

Sala Laboratorio del Parque Cultural de Valparaíso (Ex Cárcel). Calle Cárcel 471, Valparaíso.

Entrada liberada.



Fuente: Parquecultural.cl.

