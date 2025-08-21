El baterista Stewart Copeland se presentará junto orquesta en el Teatro Municipal de Santiago

Stewart Copeland, batería y miembro fundador de la legendaria banda The Police, se presentará en el Teatro Municipal de Santiago el próximo 15 de diciembre. Como parte de su gira por Sudamérica, el músico regresa a Chile con su aclamado espectáculo Police Deranged for Orchestra, un show que fusiona el rock con la música orquestada.



En esta ocasión única, el artista reinterpretará los grandes éxitos del histórico trío, fusionando clásicos como «Every Little Thing She Does Is Magic», «Don’t Stand So Close to Me» y «Message in a Bottle», con arreglos orquestales. Acompañado por una espectacular orquesta de 28 músicos, Copeland ofrecerá creativas versiones de las canciones más queridas de la banda, enriquecidas con la potencia de cuerdas, vientos y percusiones adicionales.

La idea de este proyecto surgió del documental de 2006, Everyone Stares, donde Copeland utilizó sus propias grabaciones en video para mostrar la intimidad y el ascenso a la fama de The Police. El baterista, ganador de siete premios Grammy, ha logrado crear una sinergia perfecta entre su innovador estilo de batería y la complejidad de una orquesta, explorando nuevos horizontes musicales.

El espectáculo suma la participación de tres vocalistas que interpretarán las letras de Sting, dándole un toque fresco y original a las clásicas melodías. Copeland ha adelantado que habrá sorpresas, incluyendo versiones especiales de temas como «Bed’s Too Big Without You» y «Orc Jam».

Además de su trabajo con The Police, el percusionista ha forjado una carrera diversa y prolífica, experimentando con géneros que van desde el rock progresivo hasta la música para cine y videojuegos. Su creatividad ha dejado huella en proyectos como Oystedhead, junto a Les Claypool (Primus) y Trey Anastasio (Phish), y en bandas sonoras de películas como Wall Street y Rumble Fish, además de componer la música para el clásico videojuego Spyro the Dragon.

Esta es una oportunidad imperdible para los fanáticos de The Police y amantes del rock, de disfrutar del talento y la energía de uno de los bateristas más influyentes de la historia.



Las entradas para este evento ya están a la venta a través del sistema PuntoTicket.