El Cuarteto Nothofagus continúa su gira por el Sur: Hoy se presentan en Panguipulli con «Ecos Nativos»

Tras cumplir con sus primeras fechas en Puerto Varas y Lago Ranco, la agrupación de cuerdas se presenta este 10 de febrero en el Teatro Educativo de las Artes, con entrada liberada

El Cuarteto Nothofagus avanza con éxito en su gira de verano «Ecos Nativos», una travesía musical que conecta la música de cámara con la identidad del territorio sureño. El conjunto ya concretó sus primeras presentaciones programadas desde el 6 de febrero en las localidades de Puerto Varas y Lago Ranco, marcando el inicio de este recorrido que sirve como antesala al lanzamiento de su disco «Sotobosque». Todas las presentaciones son de libre acceso.

Hoy en Panguipulli

Hoy, martes 10 de febrero, la invitación es para la comunidad de Panguipulli. A las 20:00 horas, el cuarteto subirá al escenario del Teatro Educativo de las Artes, Bernardo O’Higgins 324. Los asistentes podrán conocer parte del repertorio que llegará a plataformas digitales en abril, incluyendo obras de compositores nacionales que evocan la biodiversidad de los bosques del sur.

En Cunco y Padre Las Casas

El viaje musical prosigue este jueves 12 de febrero a las 19:00 horas en la comuna de Cunco. El encuentro se llevará a cabo en el Auditorio Municipal, situado en Pedro Aguirre Cerda 600. Esta jornada permitirá apreciar el trabajo de Jarec Rivera, Carla San Martín, Diego Alvarado y Nicolás Díaz, quienes integran esta propuesta comprometida con la creación contemporánea y el rescate de autoras relegadas como Laura Valborg Aulin.

El cierre de la gira «Ecos Nativos» está fijado para el viernes 13 de febrero a las 19:00 horas en Padre Las Casas. El concierto final tendrá lugar en el Centro Cultural Padre Las Casas, en calle Maquehue 1441. Con esta presentación, el Cuarteto Nothofagus finaliza su circulación estival antes de dar inicio a su Primera Temporada de Música de Cámara, proyecto financiado por el Fondo de la Música del MINCAP para este 2026.

Fuente: Chilecultura.gob.cl.
