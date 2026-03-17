El enigma de la cotorra argentina: últimos días para visitar la muestra de Valentina Soto en el MAC Quinta Normal

Hasta el próximo domingo 29 de marzo de 2026, el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) sede Quinta Normal abre sus puertas a una propuesta que desdibuja los límites entre la estética y la ecología. Bajo el título ¿Qué saben las cotorras de especies exóticas?, Valentina Soto Illanes invita al público a reflexionar sobre la Myiopsitta monachus, ave de color verde intenso que se ha vuelto parte del paisaje cotidiano en ciudades como Santiago y Valparaíso.

La muestra no es el resultado de un proceso de «conocimiento a través del re-hacer». Soto ha recolectado vestigios, desde plumas hasta semillas mordisqueadas, para clasificarlos y reinterpretarlos en materiales como cerámica, metal y simulación digital. Según la artista, cada gesto de creación busca replicar la realidad percibida para revelar nuevas facetas de lo observado, transformando la mirada tradicional sobre nuestro entorno.

Un cruce entre etnografía animal y saberes científicos

La exposición se despliega en dos salas del museo, planteando preguntas que desafían nuestra percepción: ¿qué sabemos realmente de estas aves y qué saben ellas de nosotros? El trabajo de Soto se nutrió del diálogo con especialistas como el ecólogo Juan Luis Celis, del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), con quien exploró las definiciones de lo «natural» y lo «invasor». Esta colaboración científica permite entender a la cotorra no solo como una «plaga», sino como un organismo de notable capacidad adaptativa que construye nidos comunales de alta complejidad.

Entre las piezas destacadas se encuentra una estructura de mimbre a escala humana, realizada junto al artesano Pablo García, que replica la ingeniería de los nidos de estas aves. Para la artista, esta exposición es una «invitación a pensar los contornos de la noción de especie» y una apuesta por el conocimiento ecológico como una herramienta necesaria para la rehumanización. La obra sugiere que, mientras nosotros las categorizamos, ellas nos observan y descifran nuestras costumbres desde las copas de los árboles urbanos.

Coordenadas

Exposición ¿Qué saben las cotorras de especies exóticas?, de Valentina Soto.

Disponible hasta el domingo 29 de marzo de 2026.

Museo de Arte Contemporáneo sede Quinta Normal, Matucana 464, Santiago.

Entrada liberada.

Fuente: Laderasur.com.

Imágenes: Flickr.com/photos/prensamac.

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