El Festival Nacional de Música para la Infancia FestiCRIN 2025 anuncia su programación gratuita en Santiago, Rancagua y Valparaíso

El Festival Nacional de Música para la Infancia (FestiCRIN) – que lleva más de 10 años haciendo vibrar a las familias -, dará inicio a una nueva y especial edición el sábado 8 de noviembre. En esta ocasión, FestiCRIN 2025 consolida su enfoque en la descentralización, ofreciendo un gran panorama gratuito e inclusivo en las regiones de Santiago, O’Higgins (Rancagua) y Valparaíso.



El evento, organizado por la Asociación Gremial de Creadores Infantiles de Chile (CRIN Chile), presentará una atractiva programación de conciertos, talleres y actividades diseñadas para disfrutar, aprender y compartir en comunidad.

“Estamos felices de celebrar 10 años de FestiCRIN en un espacio entretenido y enriquecedor para las familias, donde abrimos espacio a la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta fiesta es una invitación a reencontrarnos con la música, el juego y la creatividad desde la infancia, en comunidad y de manera gratuita”, señala Daniela Guzmán, presidenta de CRIN Chile.

Programación completa

La programación incluye la participación de destacadas bandas de música infantil chilena como «Go, go Gallo Pipe», «Los Patapelá» y «Los Frutantes», ofreciendo una variedad de estilos y propuestas educativas:

• Sábado 8 de noviembre, en el Parque Mirador Viejo, Independencia (16:00 a 19:00 horas):

Go, go Gallo Pipe, Acuarela – Babadú, Un Recreo Fantástico, e Hilda Cristy.

• Sábado 15 de noviembre, en la Casa de la Cultura, Rancagua (15:30 a 19:00 horas):

Los Frutantes, Panchi & Pato, Banda Sopita, Flor de Nai, Epewtufe.

• Sábado 22 de noviembre, en el GAM, Santiago (16:00 a 19:00 horas):

Los Patapelá, Banda Porota, Los Pentagrama.

• Sábado 29 de noviembre, en el Parque Mapocho Río, Cerro Navia (15:30 a 19:00 horas):

Lechuga Mecánica, Electrorobot, Alcachofas Rebeldes, Mapocho Orquesta.

• Sábado 6 de diciembre, en Artequin, Viña del Mar (14:30 a 18:00 horas):

Diana Reds, Biodivertidos, Guaypes Club, Musicanciones, La Cantárida.

Todos los conciertos de FestiCRIN contarán con interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh), y tendrá habilitado una zona de bajo impacto, con volumen moderado con adecuaciones para niños y niñas neurodivergentes. Más información sobre FestiCRIN aquí.



FestiCRIN 2025 es producido gracias a los aportes del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) convocatoria 2024, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes (SCD), Ilustre Municipalidad de Independencia, Centro Cultural GAM, Dirección de Cultura de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia, Artequin Viña del Mar, Fundación Fibra, Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Rancagua, Parquemet y Fundación Tu Mundo es Mi Mundo.



Fuente: Musicachilena.cl.

Gracias.