«El hombre de la Mancha» llega por primera vez a Magallanes: un clásico de Broadway en Punta Arenas

Punta Arenas se prepara para recibir un evento teatral de gran envergadura. La aclamada comedia musical «El hombre de la Mancha», inspirada en la legendaria novela Don Quijote, de Miguel de Cervantes, debuta en la región de Magallanes. Con la licencia oficial de Concord Theatrical, la obra se presentará en dos únicas funciones en el Teatro Municipal de Punta Arenas, el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, a las 20:00 horas. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma PassLine.



«El hombre de la Mancha» se estrenó originalmente en Broadway en 1965 y ha cautivado al público alrededor del mundo. Su primera versión profesional en Chile se presentó entre 1977 y 1978, con gran éxito. «Tuve la oportunidad de verla en el Teatro Municipal de Viña en el año 1987, y era una maravilla», recuerda Maisa López Segovia, actriz, productora y cofundadora de la compañía.

Esta nueva producción ha recibido el reconocimiento del circuito teatral chileno, obteniendo tres nominaciones a los Premios Carmen 2024: Mejor Musical Regional, Mejor Musical Foráneo y Mejor Intérprete Femenina de Reparto. Estos galardones, otorgados por la Corporación Nacional de Teatro Musical Chileno, destacan lo mejor del género en el país.

El sueño imposible de una compañía autogestionada

El elenco de «El hombre de la Mancha» está formado por 14 talentosos profesionales, incluyendo 12 actores y actrices en escena. En el equipo hay desde destacados cantantes líricos y actores con trayectoria hasta jóvenes egresados de escuelas de teatro de Valparaíso y Santiago.

La productora Maisa López subraya el gran esfuerzo detrás de este proyecto: «Somos una compañía que funciona únicamente con autogestión. Es un esfuerzo muy grande, pero creemos profundamente en el arte y en el teatro musical».

Con 32 años de trayectoria, la Compañía Teatro El Baúl continúa sumando hitos en su recorrido nacional. «Decimos que esto es una quijotada», comenta López, «pero cada vez que vemos las salas llenas y el entusiasmo del público, decimos: hay que seguir, porque realmente vale la pena».

La trama de la obra gira en torno a un Cervantes encarcelado, quien, para proteger su manuscrito, decide narrar a sus compañeros de prisión la historia del ingenioso hidalgo.



La poderosa banda sonora, que incluye la icónica canción «El sueño imposible», ha sido clave para que el musical conecte con el público de todas las edades. Según López, «hay temas súper conocidos. Quizás no sabes que es música de El hombre de la Mancha, pero la escuchas y te das cuenta».



Fuente: laprensaaustral.cl