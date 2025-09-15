El insólito espectáculo callejero Arrived llega al FINTDAZ 2025 para cautivar a Iquique

¿Qué pasaría si dos personajes de un pasado no tan lejano aparecieran de repente en el mundo moderno? Esa es la premisa de Arrived, el aclamado espectáculo callejero que se presentará en la programación estelar del Festival Internacional de Teatro y Danza FINTDAZ 2025. La obra, llena de humor, curiosidad y surrealismo, convertirá a los transeúntes de Iquique en los protagonistas de una experiencia teatral inolvidable.

Una comedia callejera que desafía la rutina

Producido por el artista español Adrian Schvarzstein y la bailarina lituana Juratė Sirvytė-Rukstelė, Arrived sigue a dos curiosos viajeros que, equipados con sus maletas misteriosas, interactúan con el público para crear situaciones absurdas y divertidas. Su comportamiento excéntrico y su mirada desconcertada ante la vida contemporánea provocan risas, transformando cualquier rincón de la ciudad en un escenario vivo.

El concepto de la obra surgió de una persona real, como explica Schvarzstein: «Pirlin fue un hombre peculiar que vivió en la Italia de mediados del siglo XX, siempre dispuesto a ayudar y hacer felices a los demás». Inspirados por su espíritu, los creadores de Arrived han viajado a más de 15 países desde su estreno en 2016, llevando un mensaje sobre la fantasía, la comedia y la aventura que nos rodea.

FINTDAZ 2025: una celebración de las artes escénicas en Tarapacá

Arrived es solo uno de los platos fuertes del FINTDAZ 2025, que en su décimo octavo aniversario ofrece una robusta programación de teatro, danza, circo y música. Organizado por la Compañía de Teatro Antifaz, el festival ofrece una nutrida programación nutrida de Hitos Programáticos – que se llevan a cabo hasta fines de septiembre -; para luego dar paso al Gran Festival, durante los meses de octubre y noviembre en distintos espacios y momentos de la Región de Tarapacá.

Coordenadas

Arrived en Festival Internacional de Teatro y Danza FINTDAZ Iquique 2025.

• Sábado 4 de octubre, 12:00 horas, Mall Zofri, Iquique.

• Domingo 5 de octubre, 12:00 horas, Plaza Prat Baquedano, Iquique.

• Lunes 6 de octubre, 12:00 horas, Plaza de Armas, Alto Hospicio.

Recomendado para mayores de 12 años.

Para descubrir el resto de la programación, así como información sobre entradas, puedes visitar el sitio web oficial de FINTDAZ.



FINTDAZ 2025 es organizado por la Compañía de Teatro Antifaz y financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras; Fondo de las Artes Escénicas, Línea Festivales y Encuentros de Trayectoria y Ley de Donaciones Culturales.

Imágenes: fintdaz.cl.

