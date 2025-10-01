El montaje circense «Mujeres Extraordinarias» anuncia funciones gratuitas durante octubre en la Región de Ñuble

“Mujeres Extraordinarias” de la Compañía En el Aire (@companiaenelaire) es una cautivadora obra de circo contemporáneo que combina danza, acrobacia y acroyoga para destacar el legado y la fuerza de mujeres que han marcado la historia y el presente de Ñuble. La puesta en escena propone un relato poético lleno de color y movimiento, donde el cuerpo se convierte en un lenguaje que transmite memoria, resistencia y cuidado de la vida.

El montaje invita al público a reconocer a las mujeres extraordinarias que habitan en sus propias historias, aquellas que han defendido derechos humanos, resguardado la naturaleza y protegido las semillas que sostienen nuestra existencia.

Desde un lenguaje visual y físico, la propuesta conecta con la sabiduría transmitida de generación en generación, abriendo un espacio de reflexión sobre el rol de las mujeres como guardianas de la tierra y del futuro.

Funciones en la Región de Ñuble

En el marco de Ñuble en Movimiento 2da versión, “Mujeres Extraordinarias” se presentará en El Carmen, el próximo domingo 5 de octubre, a las 16:00 horas, con una función especial focalizada a niños, niñas, adolescentes y juventudes de las Residencias Santa Teresa y San Alberto (Balmaceda 477).

También, el jueves 9 de octubre a las 11:00 horas, habrá una jornada dirigida a estudiantes, y a las 19:00 horas para público familiar, ambas en el Liceo Luis Cruz Martínez de Quillón (Arturo Prat 823).



Cada función será un encuentro sensible que celebra lo femenino como parte esencial de la identidad cultural y comunitaria del territorio. La puesta en escena es apta para mayores de 6 años, y la entrada será liberada en todas las presentaciones.



La iniciativa es un proyecto gestionado por Fundación Teatro La Matriz y financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, línea de artes escénicas itinerantes regionales, convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



Mayores informaciones en @chileculturagob.