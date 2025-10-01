El montaje circense «Mujeres Extraordinarias» anuncia funciones gratuitas durante octubre en la Región de Ñuble

Las presentaciones están especialmente dirigidas a niños, niñas, adolescentes y juventudes de las Residencias de Menores del Servicio de Protección Especializado de la Niñez y la Adolescencia, como parte del proyecto "Ñuble en Movimiento 2da versión"

El montaje circense «Mujeres Extraordinarias» anuncia funciones gratuitas durante octubre en la Región de Ñuble
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

“Mujeres Extraordinarias” de la Compañía En el Aire (@companiaenelaire) es una cautivadora obra de circo contemporáneo que combina danza, acrobacia y acroyoga para destacar el legado y la fuerza de mujeres que han marcado la historia y el presente de Ñuble. La puesta en escena propone un relato poético lleno de color y movimiento, donde el cuerpo se convierte en un lenguaje que transmite memoria, resistencia y cuidado de la vida.

El montaje invita al público a reconocer a las mujeres extraordinarias que habitan en sus propias historias, aquellas que han defendido derechos humanos, resguardado la naturaleza y protegido las semillas que sostienen nuestra existencia.

Desde un lenguaje visual y físico, la propuesta conecta con la sabiduría transmitida de generación en generación, abriendo un espacio de reflexión sobre el rol de las mujeres como guardianas de la tierra y del futuro.

Funciones en la Región de Ñuble

En el marco de Ñuble en Movimiento 2da versión, “Mujeres Extraordinarias” se presentará en El Carmen, el próximo domingo 5 de octubre, a las 16:00 horas, con una función especial focalizada a niños, niñas, adolescentes y juventudes de las Residencias Santa Teresa y San Alberto (Balmaceda 477). 

También, el jueves 9 de octubre a las 11:00 horas, habrá una jornada dirigida a estudiantes, y a las 19:00 horas para público familiar, ambas en el Liceo Luis Cruz Martínez de Quillón (Arturo Prat 823).

Cada función será un encuentro sensible que celebra lo femenino como parte esencial de la identidad cultural y comunitaria del territorio. La puesta en escena es apta para mayores de 6 años, y la entrada será liberada en todas las presentaciones.

La iniciativa es un proyecto gestionado por Fundación Teatro La Matriz y financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, línea de artes escénicas itinerantes regionales, convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Mayores informaciones en @chileculturagob.

Relacionados

El Ciudadano

“El carnaval de los animales”: un espectáculo multisensorial para conectar con la naturaleza

Hace 2 meses
El Ciudadano

Vuelve montaje teatral "País Costra": Una radiografía a las heridas abiertas de la tortura y la desaparición en Chile

Hace 1 mes
El Ciudadano

Ki Taíto es reconocido en Concurso Roberto Parra 2025

Hace 3 meses
El Ciudadano

Muestra bipartita "A/somos de Perec" de las profesoras Luz Condeza y Nuri Gutés

Hace 2 meses
El Ciudadano

A 46 años de su estreno original: Teatro Ictus presenta obra "Tres Marías y una Rosa" en Sala La Comedia

Hace 4 semanas
El Ciudadano

El impactante montaje Fuerte Bulnes se presenta en Teatro Sidarte de Recoleta

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Caída Libre abre la convocatoria Cuerpo Expandido Sur (CESUR)

Hace 3 meses
El Ciudadano

VANDAL: Deportista chilena de breaking Victoria 'Visnu' Jara estrena obra de danza contemporánea

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Santiago: Llega al Teatro UC obra inspirada en la vida de Diana Aron, periodista chilena-judía detenida y desaparecida por la DINA en 1974

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano