El Museo del Patrimonio y la Creatividad de El Quisco presenta una propuesta de arte textil que une el diseño japonés con el paisaje chileno

Las dependencias del Centro Cultural Camilo Mori, comuna de El Quisco, reciben una exhibición que invita a la reflexión sobre el oficio y la identidad. Bajo el título de «Villorrio del Sur», esta muestra es el fruto de un extenso proceso de investigación realizado durante 2025 por la agrupación «Entre Telas y el Mar». Las artistas locales han volcado su creatividad en el estudio de la estética japonesa contemporánea para ofrecer una experiencia visual única en la zona costera.

La iniciativa permite a los visitantes adentrarse en un mundo de texturas y tonalidades orgánicas sin costo alguno. La propuesta no solo busca exhibir piezas de alta calidad técnica, sino también resaltar la capacidad de las creadoras regionales para dialogar con tendencias globales. El acceso a esta cultura visual es completamente abierto a la comunidad, fomentando el aprendizaje sobre el arte utilitario y la investigación técnica detrás de cada puntada.

El dominio de la técnica taupe en la creación manual

La esencia de esta exposición radica en la influencia de Yoko Saito, una maestra nipona reconocida por su dominio absoluto del trabajo hecho a mano. Las integrantes de «Entre Telas y el Mar» adoptaron su filosofía de unión de retazos, aplicaciones y un acolchado minucioso. En las piezas se observa un manejo magistral de los pigmentos naturales, donde predominan los colores tierra conocidos como sombras «topo» o taupe, que transitan entre grises profundos, malvas, ocres y arenas.

Obra original de Yoko Saito.

El proceso creativo implicó una selección rigurosa de materiales para lograr esa sobriedad característica que define el arte de Saito. Mediante el uso de tonos como el oliva, bronce y palo rosa, las artistas lograron capturar una atmósfera de serenidad. Este enfoque técnico se aleja de la producción industrial para reivindicar el valor del tiempo y la paciencia en la confección de cada obra, transformando simples telas en relatos visuales de gran complejidad.

Puente visual entre las villas niponas y la arquitectura sureña

La originalidad de «Villorrio del Sur» reside en cómo las artistas Mical Pulgar, Lucía Sepúlveda, Paula González y Carmen Díaz Cifuentes conectaron la arquitectura tradicional japonesa con el paisaje del sur de Chile. A través del patchwork, la muestra presenta pequeñas villas que guardan una asombrosa similitud con las casonas de estilo europeo comunes en las regiones australes del país. Cada pieza incluye detalles microscópicos, como figuras de aves y pequeños animales elaborados con retazos mínimos.

La conexión estética demuestra que el arte textil puede derribar fronteras geográficas. La meticulosidad aplicada en cojines y quilts revela una narrativa sobre la vida tradicional y la naturaleza que resulta familiar para el espectador chileno. Al recorrer la sala, el público podrá apreciar cómo la flora y los elementos cotidianos se entrelazan en un diseño que celebra tanto la influencia asiática como la herencia arquitectónica local en un mismo lienzo de tela.

Coordenadas

• Exposición «Villorrio del Sur: una lectura textil desde Yoko Saito», de la Agrupación Entre Telas y el Mar.

Centro Cultural Camilo Mori / Sala Museo del Patrimonio y la Creatividad de El Quisco. Avenida Isidoro Dubournais 2021, El Quisco , Región de Valparaíso.

Abierta hasta el 27 de febrero de 2026, de lunes a viernes entre las 09:00 hasta las 17:00 horas.

Entrada liberada.



Fuente: Chilecultura.gob.cl.

Imagen obra Yoko Saiko: Strathsewingandquilting.com.au.

